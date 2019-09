Tesla sai ison ohjelmistopäivityksen – Sisältää tuen Spotifylle, Netflixille ja YouTubelle

Teslan omistajille koitti joulu etukäteen, sillä heidän autoihinsa on kilahtanut uusi ohjelmistopäivitys. Versionumeroa 10.0 kantava päivitys sisältää paljon uusia viihdeominaisuuksia. omistajille koitti joulu etukäteen, sillä heidän autoihinsa on kilahtanut uusi ohjelmistopäivitys. Versionumeroa 10.0 kantava päivitys sisältää paljon uusia viihdeominaisuuksia.

Uutta on esimerkiksi tuki kaikkein suosituimmille suoratoistopalveluille, kuten Netflixille, YouTubelle ja Spotifylle. Videopalveluita pystyy katsomaan Teslassa vain kun auto on parkissa, mutta Spotifyta voi kuunnella myös ajomatkan aikana. Lisäksi Tesloihin on tullut uusi Caraoke-tila, joka antaa mahdollisuuden laulaa karaokea matkan varrella niin yksin kuin kavereidenkin kanssa.



Tesla Arcade -pelisovellukseen on myös ilmestynyt ensimmäinen taso suositusta Cuphead-pelistä.



Ehkä kaikkein erikoisimmat lisäykset ovat I'm feeling hungry- ja I'm feeling lucky -toiminnot. Niitä käyttämällä antaa Teslalle päätösvallan mihin oikein matkaat tai mihin menet syömään.



Päivitys ilmestyy ensin niille, jotka ovat hankkineet Teslaansa Full Self-Driving -lisävarustelupaketin. Muihin autoihin päivitys saapuu tulevien viikkojen aikana.