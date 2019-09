Ohjelmistojätti Microsoft ei selvästikään pidä CCleaneristä, vaikka monet tietokoneiden ylläpitäjät ovatkin suosineet sen käyttöä järjestelmän putsaamisessa. Yhtiö on nimittäin estänyt CCleanerin kotisivuille linkittämisen omilla tukisivuillaan.

Microsoftin tukifoorumin mustalle listalle joutuminen ei ole kovin yleistä, sillä listalta löytyy tällä hetkellä vain 11 sivustoa. Mikäli käyttäjä yrittää julkaista foorumeilla viestin, jossa on linkki CCleanerin kotisivuille, ei linkkiä julkaista lainkaan.CCleaner sai kyllä osakseen paljon huonoa julkisuutta osakseen, kun sen huomattiin levittävän haittakoodia. Lisäksi CCleanerin kanssa on ollut ongelmia Windows 10 -yhteensopivuuden kanssa, mutta näihin seikkoihin reagoiminen nyt tuntuu kovin jälkijättöiseltä. Syy mustalle listalle joutumiselle on oltava jokin muu.