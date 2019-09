Alexa tulee nyt iholle – Amazon julkaisi puheohjattavat lasit ja sormuksen

Verkkokauppajätti Amazon on laajentanut jälleen omaa laitevalikoimaansa ja tälläkin kertaa Alexa-puheohjauksen ehdoilla. Uusia tuotteita tuli kaikkiaan kahdeksan, mutta erityinen huomio on kiinnittynyt niistä kahteen. Verkkokauppajätti Amazon on laajentanut jälleen omaa laitevalikoimaansa ja tälläkin kertaa Alexa-puheohjauksen ehdoilla. Uusia tuotteita tuli kaikkiaan kahdeksan, mutta erityinen huomio on kiinnittynyt niistä kahteen.

Ensimmäinen huomiota herättänyt uusi Alexa-laite on Echo Frames, joka on nimensä mukaisesti käytännössä Alexa-puheohjauksella varustetut silmälasit. Laseissa ei ole lainkaan näyttöä tai kameraa, vaan ajatuksena on tehdä pieniä suoritteita puheohjauksen avulla. Lasit ovat yhteensopivia niin iOS- kuin Android-puhelimien kanssa.



Toinen huomiota osakseen saanut laite on Echo Loop, joka on vuorostaan Alexa-puheohjauksella varustettu sormus. Sen akussa riittää virtaa kohtuullisella käytöllä vuorokaudeksi. Sormus hälyttää saapuvista puheluista pienellä värinällä, minkä lisäksi sormuksen kyljessä olevalla painikkeella voi soittaa pikavalinnan tärkeimmälle henkilölle.



Molemmat laitteet kuuluvat Amazonin Day One -mallistoon eli ne ovat laitteita, jotka eivät ole täysin valmiita kuluttajille, mutta kaikkein kiinnostuneimmat voivat kuitenkin sellaisen hankkia. Echo Loop maksaa alkuvaiheessa 129 dollaria (myöhemmin 179,99 dollaria) ja Echo Frames -last tulevat saataville kutsupohjaisesti 179,99 dollarin hintaan.