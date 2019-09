PlayStation 5 on ilmastoteko – Kuluttaa energiaa vain minimaalisesti lepotilassa

Kullakin yrityksellä on omat tapansa ehkäistä ilmastonmuutosta, esimerkiksi Sony kehuu ensi vuonna esiteltävän Kullakin yrityksellä on omat tapansa ehkäistä ilmastonmuutosta, esimerkiksikehuu ensi vuonna esiteltävän PlayStation 5 -pelikonsolin olevan todellinen ilmastoteko , sillä konsoli kuluttaa minimaalisen määrän energiaa ollessaan lepotilassa.

Sonyn arvion mukaan PlayStation 5:n tehonkulutus lepotilassa voi tippua jopa 0,5 wattiin, kun PlayStation 4:ssä lepotilan tehonkulutus on noin 8,5 wattia. Sonyn laskelmien mukaan jos miljoona ihmistä sammuttaa PlayStation 5:n tälle alemmalle tehonkulutustilalle, säästetään jopa 1000 yhdysvaltalaiskodin energiankulutusta vastaava määrä energiaa.



Pelatessa PlayStation 4 kuluttaa noin 137 wattia ja videoita katsellessa tehonkuluus on 89 wattia. Nykyisen sukupolven konsoleita Sony on myynyt jo yli 100 miljoonaa kappaletta, joten tätä kautta on mahdollista saavuttaa isoja vaikutuksia energiankulutukseen.