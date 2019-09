Google kopioi Spotifyn yhden tykätyimmistä ominaisuuksista YouTube Musiciin

Spotify on kasvanut valtaisan suureksi musiikkialustaksi, ja jopa massiivisilla jäteillä, kuten Applella ja Googlella, on vaikeuksia pysyä tahdissa mukana. Spotifyn voittokulkuun on varmasti monia syitä, mutta yksi niistä on taatusti hyvät automaattiset listat.

Näistä kenties se tykätyin on Discover Weekly ja siitä johdetut muut listat. Myös kilpailijat ovat huomanneet näiden suosion, ja uusimpana todisteena tästä Googlella on työstetty kovasti samanlaista ominaisuutta. Reddit-käyttäjä paljastaa , että Googlen uusi Discover Mix -ominaisuus kuulostaa juurikin Spotifyn ominaisuuden kopiolta. Se kustomoi joukon kappaleita, tässä tapauksessa 49, käyttäjän tottumusten mukaan. Uusi lista julkaistaan aina keskiviikkona.Ominaisuus löytyy YouTube Musicin Mixed for you -kohdasta, jossa on myös mm. uutta musiikkia tarjoava New Release Mix. Tässä vaiheessa Discover Mix ei ole tosin löytänyt tietään kaikkiin laitteisiin, vaan julkaisu on aloitettu porrastetusti.Olettaa kuitenkin sopii, että ominaisuus on pian kaikkien käytettävissä.