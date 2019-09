Googlen hakukone osaa nyt hakea myös videoiden sisältä

Video on tietolähteenä erinomainen, sillä se kertoo enemmän kuin tuhat kuvaa ja yksi kuvakin on tunnetusti parempi kuin tuhat sanaa. Tiedon hakeminen videoista on kuitenkin hyvin haastavaa, koska hakukoneilla on mahdotonta tehtävä yrittää selvittää mitkä asiat tulevat ilmi missäkin kohtaa videota. Video on tietolähteenä erinomainen, sillä se kertoo enemmän kuin tuhat kuvaa ja yksi kuvakin on tunnetusti parempi kuin tuhat sanaa. Tiedon hakeminen videoista on kuitenkin hyvin haastavaa, koska hakukoneilla on mahdotonta tehtävä yrittää selvittää mitkä asiat tulevat ilmi missäkin kohtaa videota.

Google yrittää kuitenkin ratkoa tätä pähkinää. Teknologiajätti on nimittäin lisännyt hakukoneeseensa pieniä taikoja, joiden avulla se pystyy erottamaan mitä tietoa videoista löytyy mistäkin kohtaa ja hakukoneen käyttäjä pääsee klikkaamalla juuri haluamaansa kohtaan. Videota ei siis tarvitse alkaa selaamaan sen kummemmin, vaan hakukoneen pitäisi pystyä tekemään kaiken muun sinun puolesta paitsi katselun.



Toteutuksen taustalla on videoihin lisätyt valmiit timestamp-merkinnät, joiden avulla Google analysoi videon sisältöä. Ilman näitä käsin tehtyjä merkintöjä Googlekaan ei pysty analysoimaan videon rakennetta. Toistaiseksi timestamp-haku onnistuu vain englannin kielellä, mutta Googlen tarkoituksena on tuoda tominto myös muille kielille.