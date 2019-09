Kaipaatko kameraa televisioon? Facebook esitteli juuri sellaisen

Facebook on tänään esitellyt uuden sukupolven Portal-laitteet, joilla voit olla kotoa käsin yhteydessä ystäviisi tai sukulaisiin milloin tahansa. Portalit ovat käytännössä näyttöpäätteitä, joilla voit soittaa videopuheluita. on tänään esitellyt uuden sukupolven-laitteet, joilla voit olla kotoa käsin yhteydessä ystäviisi tai sukulaisiin milloin tahansa. Portalit ovat käytännössä näyttöpäätteitä, joilla voit soittaa videopuheluita.

Tällä kertaa erikoista on kuitenkin Portal TV:n julkaisu. Siinä ei ole lainkaan omaa näyttöä, vaan ajatuksena on liittää se televisioon kiinni HDMI-liitännän kautta. Microsoftin Kinectiä muistuttava kamera asetetaan esimerkiksi television yläreunaan tai vaihtoehtoisesti TV-pöydälle. Kameran resoluutio on 12,5 megpaikseliä ja siihen rakennettujen älykkäiden ominaisuuksien ansiosta kamera osaa panoroida automaattisesti oikeaan kohtaan. Voit siis liikkua videopuhelun aikana vapaasti ja vastaanottaja näkee sinut jatkuvasti näytöllään.



Portal TV sopii erityisesti niihin tilanteisiin kun videopuheluun ottaa osaa useita henkilöitä, jolloin kuvassa halutaan näkyvän monien ihmisten kasvot.



Ohjelmistopuolella uutta on esimerkiksi WhatsApp-tuen lisääminen Portaliin. Lisäksi laitteet tukevat Spotifyta, Pandoraa ja Amazonin sovelluksia.







Portal TV:n suositushinta on 149 dollaria ja sen toimitukset alkavat 5. marraskuuta.