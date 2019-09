Äänikirjoissa tapahtuu: Storytel ostaa suomalaisen kirjakustantamo Gummeruksen

Kaupan myötä kotimaan kirjamarkkina - ja äänikirjojen markkina - alkaa olemaan ruotsalaisissa käsissä, sillä ruotsalainenomistaa mm.ja:n. Bonnier omistaa myös Storytelin äänirkijapalvelun merkittävimmän kilpailijan,Kirjakustantamon osto ei ole Storytelille ensimmäinen, vaan yhtiö on ostanut Ruotsista useita kustantamoita viime vuosien aikana, mm.-kustantamon vuonna 2016.Äänikirjapalveluissa, joiden malli vastaa pitkältitoimintamallia kuukausimaksuineen, ollaan siis siirtymässä samaan suuntaan kuin videopalveluissakin: se, kenellä on yksinoikeus suosituimpiin sisältöihin, voittaa pelin. Onkin erittäin todennäköistä, että tulevaisuudessa kuluttajat joutuvat valitsemaan lempikirjailijoidensa mukana myös tilaamansa äänikirjapalvelun - sisältöä tuskin lisensoidaan kilpailevaan äänikirjapalveluun.Asiasta uutisoi mm. Helsingin Sanomat . Gummerus julkaisee vuosittain noin 200 kotimaista ja käännettyä kirjaa. Storytel on perustettu vuonna 2005, jolloin yhtiö julkaisi mobiilisovelluksensa Ruotsissa.Storytel on kuukausimaksuun pohjautuva palvelu, joka maksaa Suomessa 16,99 euroa kuukaudessa.