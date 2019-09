Arvostelussa Gardenan robottiruohonleikkuri, max. 1250 m2 pihoille

Gardena Sileno Life 1250 myyntipakkaus

Gardena Sileno Life 1250, millainen se on

Tekniset tiedot

Paino 7,3 kg Mitat 58 x 39 x 23 cm (pituus x leveys x korkeus) Leikkuuleveys 22 cm Melutaso 58 dB (laitteen vierestä, valmistajan ilmoittama)

45 dB (käyttäjän korkeudelta, valmistajan ilmoittama) Akkukesto 65 min (latausaika 65 min) Suositeltu pihan maksimikoko 1250 m2 Hinta Tarkista päivän hinta täältä!

Asennus



Gardena ja sen telakka - mukana lisävarusteena ostettava "katto"

Rajalanka ja hakukaapeli



rajakaapeli pari päivää asennuksen jälkeen



ongelma, joka johtui siitä, että latausasema ei ollut aivan tasaisella alustalla



Latausasema suljettu?!

Valikot ja säädöt



valikot ovat selkeät ja niitä ohjataan isoilla ja selkeillä painikkeilla



leikkuukorkeuden säätö tapahtuu punaisesta säätimestä

Käyttöönotto

Käyttö

Maasto, kuopat ja esteet





jumissa, puun juuren päällä

Sade ja sää

Melu



video aivan roboleikkurin vierestä kuvattuna, jolloin leikkuuterän äänet kuuluvat

Robottiruohonleikkurin varastaminen?

Leikkausjälki



lopputulos.. se oli hyvä!



puun vierille jäi trimmerille töitä

Tarvitaanko tavallista ruohonleikkuria enää?



trimmeri on pakollinen ostos joka tapauksessa

Kannattaako robottiruohonleikkuria ostaa?

Takuu

Yhteenveto

Plussat

Hyvä leikkausjälki

Jämäkkä rakenne

Erittäin hiljainen, käytännössä äänetön

Valikot suhteellisen selkeät, suomeksi

Miinukset

Nurmikon reunoille jää aavistuksen turhan leveä suojakaistale

Ei selviä aivan isoimmista esteistä

Liittimet hieman ongelmallisia

Suhteellisen hidas (=kapea leikkuuala ja suhteellisen rauhallinen liikkuja), vaatii paljon leikkausaikaa

Tähdet

Kysy lisää!

Lue myös nämä

Jotta testistä ei tulisi helppo, vaihtelimme kesän aikana robolle rajattua aluetta hieman helpommasta selkeästi vaikeampaan ja takaisin. Pyrimme selvittämään sitä, miten roboleikkuri selviää pihalla, jossa on kokoa, mutta myös monenlaisia esteitä, kuoppia, juurakoita ja sen sellaista - ei siis mikään naistenlehdistä tuttu tasainen, golfkenttää muistuttava ympäristö.Testiin saatu malli on tarkoitettu maksimissaan 1250 m2 pihoille, joka olikin aika tarkkaan se alue, joka robolle varattiin molemmissa testikohteessa. Hintaa robolla on tätä kirjoittaessa noin 1300 euroaTestipihana käytimme Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevaa pihaa, josta löytyy juurakoita, esteitä ja kymmeniä puita. Lisäksi pihalla on kuoppia ja epätasaisuuksia sekä mm. liuskekivistä tehtyjä polkuja. Päätimme, ettemme rajaa mitään näistä esteistä testialueen ulkopuolelle, vaan seuraamme miten Gardena pärjää hieman haastavammalla pihalla.Gardenan robottileikkuri on varsin villisti väritetty tapaus: päävärinä on harmaa, mutta Gardenan tuotemerkille ominainen sinisen ja oranssin sävy hallitsevat kuitenkin laitteen ulkoasua. Värimaailmasta voidaan olla montaa mieltä ja se saattaa tietysti olla valintakriteerinä osalle ostajista.Gardenan leikkuri on myös muotokieleltään hieman muista testaamistamme robottiruohonleikkureista poikkeava. Muotoilu on hieman joka puolelta pyöristettyä, eikä virtaviivaista, hieman auton aerodynamiikkaa muistuttavaa kuten monilla muilla valmistajilla.Yhteenvetona voidaankin sanoa, että Gardenan ainakin tunnistaa helposti muista robottiruohonleikkureista jo ulkonäkönsä puolesta.Gardena on fyysisesti pienin roboleikkuri, jota olemme testanneet: leveyttä löytyy XXcm, pituutta XXcm ja korkeutta XXcm. Painoakaan ei ole kuin XXkg, joten leikkuria on helppo siirtää ihan kantamalla, jos siihen jotain tarvetta tulee.Koosta huolimatta Gardena ei missään mielessä ole huteran tai heikkotekoisen tuntuinen - päinvastoin.-- kuva pohjasta---Gardenassa on kaksi vapaasti 360 astetta pyörivää eturengasta ja kaksi isompaa, vetävää takarengasta.Terät ovat aivan jotain muuta kuin tavallisissa ruohonleikkureissa - niitä on useita pieniä, ikäänkuin partakoneen teriä, jotka pyörivät vapaasti omissa pidikkeissään. Nämä pidikkeet ovat sitten kiinnitettyjä yhteen, isompaan pyörivään elementtiin.Asennus noudattelee pääpiirteissään tyypillistä robottiruohonleikkurin asennusta. Eli leikkurille vedetään kiinteästi asennettu rajalanka halutun leikkausalueen (eli käytännössä yleisesti pihan) ympärille.Rajalangalla rajataan alueesta pois myös kohdat, joihin robotin ei haluta menevän. Tällaisia kohtia ovat esimerkiksi ilman korkeaa reunakivetystä olevat kukkapenkit sekä sellaiset polut/esteet, joissa robotti voisi rikkoa teränsä.Rajalangan veto on sinänsä hyvin selkeää hommaa, mutta Gardena - kuten oikeastaan kaikki muutkin valmistajat - suosittelee tilaamaan asennuksen siihen erikoistuneelta yritykseltä, jotta mahdolliset mokat asennuksessa tulisi vältettyä.Mehän emme tietenkään tällaiseen holhoamiseen ryhtyneet, vaan teimme asennuksen itse.Käytännössä ensin valitaan robotin lataustelakalle, eli sen "kodille", paikka pihalta. Paikasta pitäisi robotin päästä kulkemaan suoraan eteenpäin muutaman metrin verran ilman esteitä. Luonnollisesti myös sähkönsyöttö pitää olla saatavilla telakalle. Lisäksi valmistaja suosittelee varjoisaa paikkaa, jo ihan muoviosien haalistumisenkin vuoksi, mutta myösylikuumenemisen estämiseksi.Gardena on itse asiassa ruotsalaisenomistama yritys ja yhtiö käyttääkin selkeästi monia samoja elementtejä eri merkkisissä robottiruohonleikkureissaan.Kaapeleissa tämän huomaa selkeästi, sillä Gardena noudattaa tässä täysin samaa logiikkaa kuin Husqvarnakin. Gardenalle asennetaan sekä rajakaapeli, jolla rajataan robottileikkurin leikkausala, mutta sen lisäksi pihan poikki vedetään myös hakukaapeli.Hakukaapeli pyritään vetämään viistottain pihan poikki, latausasemalta aina pihan perimmäiseen nurkkaan asti, jossa se sitten kiinnitetään rajakaapeliin.Hakukaapelin tehtävä on helpottaa robotin löytämistä kotiin, siten että sen ei tarvitse suunnistaa pihan reunoja, rajakaapelia apunaan käyttäen, vaan jotta robo voisi "oikaista" etsiessään tietään takaisin lataukseen.Kaapeleiden asennus ei ole mitään rakettitiedettä, kunhan noudattaa mukana tulevia ohjeita tai Gardenan verkkosivuilta löytyviä, varsin kattavia videotutoriaaleja. Reilun tuhannen neliön pihaan kaapeleiden asennus, suunnitteluineen, vei noin nelisen tuntia ensimmäisellä kerralla tehtäessä.Kaapelit asennetaan pinta-asennuksena, mukana toimitettavien vaarnojen / sinkuloiden avulla. Kaapeli on kirkkaan vihreää, jolloin herää heti pelko siitä, miltä kaapeli näyttää asennettuna: pistääkö se ikävästi silmään ruohon seasta.Pelko on turha: jo parissa viikossa ruoho kasvaa kaapelien päälle niin täydellisesti, että niitä ei enää meinaa löytää hakemallakaan.Lopuksi sekä rajakaapeli että hakukaapeli yhdistetään latausasemaan mukana tulevilla pikaliittimillä.Tässä kohti iskikin ensimmäinen negatiivinen havainto, joka koskee sekä Gardenaa että muita Husqvarnan konsernin leikkureita: pikaliittimet ja niiden vastinkappaleet ovat yllättävän huteraa tekoa ja omassa käytössämme niiden paikallaan pysyminen oli ensimmäisten viikkojen aikana varsin vaihtelevaa. Tämä ilmeni robotin vikatilalla, jossa se ilmoitti joko rajakaapelin tai hakukaapelin katkenneen, vaikka oikeasti ongelmana olikin liitinten löystyminen telakassa.Lopulta pieni väkivalta ja se, että latausasemaan ei enää koskettu lainkaan, rauhoittivat tilanteen ja heinäkuusta syyskuuhun liittimet olivat löystyneet ainoastaan kerran, jolloin silloinkin riitti pieni sormin tehtävä tiukennus yhteen liittimistä.Toinen ongelmamme koski sitä, että parin viikon ajan Gardena aika ajoin päätti sammua latausaseman ulkopuolelle, kertoen virheviestissäAsiaa selviteltiin Gardenan tuen kanssa ja pienten kokeilujen, sekä ylläolevan "vakoiluvideon" ansiosta ongelma selvitettiin. Ongelmana oli se, että lataustelakka pitää olla täsmälleen vaakasuoralla pinnalla, muutoin robotin latausliitin ei osu yhteen lataustelakan vastinkappaleen kanssa. Kaivettuamme telakan alta hieman maata pois, ongelmasta päästiin eroon.Luonnollisesti näistä ongelmista pääsee eroon tilaamalla asennuksen asiaan erikoistuneelta yhtiöltä. Asennushan ei tarvitse tehdä kuin kerran, johdot voi jättää huoletta maahan talven yli.Gardena on selkeästi suunniteltu omanlaiselleen käyttäjäryhmälle, eli heille, jotka eivät halua värkätä liikaa laitteen parissa. Tämä näkyy selkeästi laitteen valikoista ja säätömahdollisuuksista, jotka ovat varsin rajalliset.Ensinnäkään Gardena Sileno Life 1250 ei ole ns. älykäs laite, eli sitä ei voi ohjata lainkaan älypuhelimella tai minkään kodin älykeskuksen kautta, vaan ainoastaan laitteen omista valikoista.Toisekseen, laitteestakin löytyvät valikot ovat erittäin suppeat - mutta myös suhteellisen selkeät. Ajastus on tehty oletusarvoisesti nurmikon koon mukaan, jolloin säätövaraa ei hirvittävästi käyttäjälle jää. Luonnollisesti ajastuksiin pääsee kuitenkin käsiksi myös laajemmin, mutta selkeästi laitteen suunnittelussa on lähdetty siitä, että käyttäjä valitsee nurmikkonsa koon ja se riittää asetusten osalta.Leikkauskorkeus säädetään laitteesta itsestään löytyvällä fyysisellä säätimellä, joka onkin ilahduttavan selkeä.Lisäksi leikkurista voidaan kytkeä päälle-tila, jossa leikkuri yrittää itse havainnoida leikkauksen tarvetta kullekin päivälle erikseen, päivän ensimmäisen ajokerran jälkeen. Ominaisuus tulikin tarpeeseen heinäkuussa 2019, jolloin Pohjois-Pohjanmaalla rikottiin kuivuusennätyksiä urakalla ja ruohon kasvu tyssäsi käytännössä kokonaan.Valikot olivat saatavilla suomeksi ja olivat käyttölogiikaltaan suhteellisen selkeät.Asennusten ja asetusten säätöjen jälkeen Gardenan pitäisi antaa käydä läpi piha, tavallaan "tutustumiskäynnillä". Tämän jälkeen laite palaa takaisin telakkaansa ja aloittaa työnsä ladattuaan akkunsa täyteen.Tätä ennen nurmikko pitäisi leikata ensin käsipelillä lyhyeksi - mihinkään viidakkoon Gardenaa ei ole tarkoitettu. Mehän emme tietystikään tätä ohjetta totelleet, vaan annoimme Gardenan jo ensisuorituksellaan päästä noin 10cm pitkän nurmikon kimppuun.Robo selviytyi urakasta mainiosti, mutta kannattanee uskoa valmistajan ohjeita tässä kohtaa.Robottiruohonleikkureiden käyttö on sinänsä äärimmäisen yksinkertaista, kun niiden tärkeimmän toimintalogiikan ymmärtää ja sisäistää ensin.Eli leikkurin on tarkoitus pitää nurmikko jatkuvasti siistinä, golf-kentän näköisenä tasaisena pintana, eikä niin, että nurmikon annetaan välillä kasvaa kymmensenttiseksi, jonka jälkeen nurmikko leikataan kerran - ja annetaan saman toistua.Eli robotti toimii ajastustensa avulla, omistajan ei ole tarkoituskaan "pistää leikkuria päälle", koskaan.Gardena Sileno Life 1250 on varsin verkkainen kulkija leikkauksen suhteen ja tätä korostaa vielä se, että roboleikkurin leikkausala on varsin kapea, varsin vaatimaton 22 cm.Leikkuri leikkaa kerrallaan noin tunnin ja lataa tämän jälkeen itseään tunnin, jatkaen taas siitä, joihin viimeksi päätyi. Tällä tahdilla totesimme leikkurin leikkaavan tuhannen neliömetrin pihamme läpikotaisin noin 2-3 vuorokaudessa, kun leikkurin asetuksista oli säädetty leikkausalaksi 1250m2 ja annettu leikkurin valita itse aikataulunsa.Eli mikäli nurmikon antaisi kasvaa, "perinteiseen" leikkaustapaan nähden pitkäksi, kunnes sen "päättää leikata", olisi edessä pitkä odottelu ennen nurmen siistiytymistä. Tämänkin seikan vuoksi on tärkeää antaa leikkurin pörrätä jatkuvasti käytössä, ajastusten avulla, pitäen nurmikon siistinä koko ajan.Kuten mainitsimme, pistimme Gardenan töihin pihalle, joka on kaikkea muuta kuin naistenlehdistä repäisty tasainen, esteetön piha.Pihalta löytyi niin kohollaan olevia puunjuuria, kuin muitakin esteitä varsin kiitettävästi. Piha ei myöskään ollut millään muotoa tasainen joka paikasta, vaan erilaisia kuoppia ja kohoumia löytyi myös testiämme varten.Vaikka Gardena vaikutti sirolta ja pikkuiselta muihin testaamiimme leikkureihin verrattuna, ei se juurikaan esteissä näkynyt - se ei jäänyt kertaakaan jumiin pihalla oleviin kuoppiin, vaan osasi kiivetä notkelmista näppärästi ylös.Ainoaksi esteeksi, josta Gardena ei testipihallamme selviytynyt, muodostui yksi noin 5cm kohollaan ollut puun juuri, johon leikkuri jäi jumiin muutaman kerran kesän aikana. Näissä tilanteissa leikkuri oli kiivennyt juuren päälle, kunnes vetävät pyörät eivät enää osuneet maahan.Erikoisempi ongelma koettiin kesän loppupuolella, kun testitaloudesta oltiin oltu lomalla ja luvattujen ukkosrintamoiden vuoksi robotin lataustelakka oli otettu pois päältä. Tuon jälkeen nurmi oli ehtinyt kasvaa hieman liian pitkäksi.Tuolloinkaan Gardenalla ei ollut ongelmia leikata noin 5-7cm pitkäksi hurahtanutta nurmea, mutta ongelmaksi muodostuivatkin syntyneet nurmimättäät. Eli hieman tiiviimmin kasvanut kohta nurmea, joka sattui olemaan sopivasti kostea ja koholla, teki sen, että Gardena väisti kyseisen kohdan leikkausta, luullen sitä esteeksi.Ongelma ratkesi tietysti ottamalla perinteinen ruohonleikkuri esiin ja nykäisemällä kyseiset pari kohtaa nurmikosta tasaiseksi.Isommat esteet, kuten koirankopin ja puut, Gardena selvittää yksinkertaisesti törmäämällä niihin ja vaihtamalla törmäyksen jälkeen suuntaa.Gardena on vesitiivis, joten laite itsessään ei kärsi mitenkään siitä, että se toimii myös sadekelillä. Laitteesta puuttuu sadetunnistin, joten mikäli ajastuksia ei muuteta, leikkaa pikkuapulainen urhoollisesti myös pahimmassakin kaatosateessa.Koska Gardenan leikkuujälki on erittäin hienoa silppua, paljon pienempää kuin perinteisissä polttomoottorilla toimivissa ruohonleikkureissa, ei märällä kelillä leikattu nurmikkokaan näytä kärsineen leikkauksesta mitenkään.Kuivuus on isompi ongelma - asia, jonka totesimme itse heinäkuussa 2019, kun vettä ei tullut taivaalta viiteen viikkoon pisaraakaan. Tuolloin edes laitteen leikkaustiheyden tunnistin ei auttanut, vaan Gardena piti lopulta kytkeä kokonaan pois käytöstä, jotta nurmikko ei palaisi liian lyhyenä ollessaan.Kuivuminen ei sinänsä ole normaaliolosuhteissa ongelma, sillä pieneksi silpuksi leikattu nurmikkojäte itse asiassa suojaa alla olevaa nurmipintaa kuivumiselta varsin tehokkaasti. Mutta pitkän kuivuusjakson aikana laite kannattaa ehdottomasti kytkeä pois käytöstä.Luonnollisesti myös ukkonen on tekijä, joka kannattaa ottaa huomioon - joko suojaamalla laturin käytössä oleva pistorasia teknisillä ratkaisuilla tai kytkemällä laturi pois päältä pahimpien myrskyjen ajaksi.Gardena oli käytössä aivan ällistyttävän hiljainen. Niin hiljainen, että sen käyntiääntä ei meinannut saada tallennettua videolle, sillä kevytkin tuulenvire peitti leikkurista lähtevän äänen varsin tehokkaasti alleen.Käytännössä melutaso on olematon ja muodostuu lähinnä terien hiljaisesta pyörimisestä. Leikkuria voi käyttää mainiosti vaikkapa ulkona ruokaillessa, sen vuoksi ei tarvitse korottaa ääntään lainkaan, eikä sen ääni ärsytä millään muotoa.Valmistaja itse ilmoittaa melutason, käyttäjän korvan tasolla, olevan 45 dB. Kuuloliitto kertoo esimerkiksi tietokoneen hurinan olevan 30 - 50 dB tasolla, josta saa kuvaa laitteen hiljaisuudesta.Gardena on suojattu PIN-koodilla, jota ei voi vaihtaa tietämättä käytössä olevaa PIN-koodia. Laite ei myöskään suostu käynnistymään ilman PIN-koodia. Itse laitteella ei ole hirvittävästi arvoa ilman lataustelakkaa ja rajakaapeleita, joiden varastaminen lienee varsin epätodennäköistä.Kysyimme vuonna 2018 edellisessä robottiruohonleikkureiden testissämme parilta vakuutusyhtiöltä heidän kantaansa tilanteeseen, jossa robottiruohonleikkuri varastetaan pihalta perheen ollessa pois kotoa.Yhtiöistäkertoi tuolloin korvaavansa leikkurin kotivakuutuksesta, mikäli laitteen enimmäishinta on alle 5000 euroa. Samoin lupasi korvauksen, mikäli käytössä on ns. laaja kotivakuutus.Luonnollisesti asia kannattaa selvittää jo ennen vahingon sattumista omasta vakuutusyhtiöstä ja kenties muuttaa vakuutuksen kattavuutta tarpeen mukaan.Tärkein kysymys ruohonleikkureissa lienee se, oliko leikkaustulos hyvä. Ja olihan se. Gardenan avulla piha pysyi priimakunnossa läpi kesän, käytännössä täydellisenä.Gardena leikkaa nurmikon varsin "päättömältä" vaikuttavalla tyylillä, pomppien pihalla siksakkia, järjettömän oloisesti. Tästä kuitenkin seuraa se, että pihalle ei muodostu edes ruohonleikkurin renkaista syntyneitä uria, vaan nurmikenttä on todellakin täysin tasainen.Ainoat leikkausjäljen ongelmat liittyivät erilaisten esteiden reunoihin, joissa Gardenan kapea leikkausura ja varsin leveä suojapuskuri laitteen ulkoreunan ja leikkausterien välillä teki sen, että esimerkiksi puiden vierille jäi noin 5 cm leveä kaistale, johon terät eivät ulottuneet. Myös rajalankojen asentaminen niin, että leikkaamatta jäävä alue olisi mahdollisimman kapea, oli mahdotonta, juurikin ulkoreunan ja leikkausterän välisen eron vuoksi.Leikkausjäljen yhteenvetona voidaan kuitenkin sanoa, että vapaa nurmialue oli paremman näköinen, siistimmässä kunnossa ja upeampi kuin mitä intohimoisinkaan "käsileikkuria" käyttävä puutarhan omistaja pystyisi saavuttamaan.Mielenkiintoisena havaintona todettiin myös se, että tietyissä osissa pihaa aiemmin kasvanut sammal katosi nurmikosta kesän aikana, kun Gardena leikkasi nurmikkoa jatkuvasti.Mikäli piha on sellainen, että sen voi järkevästi rajata koko pinta-alaltaan Gardenan leikattavaksi, ei tavallista ruohonleikkuria tarvita enää lainkaan.Ainoa ostos, joka ruohon parturointiin täytyy kuitenkin edelleen tehdä, on hyvän trimmerin hankinta. Kuten sanottua, Gardena jättää, hieman esteestä riippuen, noin 5cm leveät reunat esteiden ja leikkausjäljen välille, joten trimmerille on ehdottomasti edelleen käyttöä. Tämä tietysti korostuu, kun roboleikkurin jälkeen muu nurmialue on niin siististi leikattua.Kannattaako sitten roboleikkuria ostaa? Rahallisesti.. tuskin. Gardena maksaa kuitenkin varsin paljon, jolloin hintaero tavalliseen polttomoottorilla toimivaan ruohonleikkuriin on varsin suuri.Käyttökustannukset ovat nekin vähän kahtiajakoiset. Gardena ei vie juurikaan sähköä - mittauksissamme pääsimme noin 6 - 10kWh kulutuksella kuukautta kohti, eli 15c/kWh sähkön hinnalla laskettuna 4 kuukauden leikkuuaika maksaisi noin 6 euroa. Bensaa kuluisi varmasti enemmän tavallisella polttomoottorileikkurilla.Samaan aikaan täytyy kuitenkin muistaa, että jossain vaiheessa akkukäyttöisen leikkurin akut täytyy vaihtaa. Se, meneekö siinä vuosi vai viisi, on asia, josta emme tässä testissämme pystyneet ottamaan selvää.Tärkein hyöty leikkurista tulee kuitenkin siitä, että kesästä vapautuu huikea määrä aikaa muulle tekemiselle. Tuhannen neliön nurmikentän pitäminen tip-top -kunnossa vaatii vähintäänkin useamman tunnin polttomoottorileikkurin kanssa urheilua joka viikko. Jos ajatellaan vaikkapa kolmea tuntia viikossa, 15 viikon ajan, tulee tuosta jo reilun työviikon verran tunteja kesään pelkästään bensankäryssä leikkurin perässä kävellen.Jos omalle ajalleen haluaa laskea jotain hintaa, alkaa roboleikkurin hankinta olemaankin jo ihan fiksu ostos.Toinen havainto robottiruohonleikkureiden kanssa oli stressittömyys lomaillessa - paniikki ja ahdistus siitä, että lomalta kotiin palatessa odottaa tunteja kestävä nurmiviidakon raivaus, katoaa ja loman viimeisistäkin päivistä osaa nauttia eri tavalla. Arvonsa silläkin.Lisäksi täytyy vielä mainita ympäristöarvot: naapurisopu säilyy paremmin, kun polttomoottorikone ei pärähdä käyntiin kesken naapurissa vietettävien kesäjuhlien, vaan äänetön surina hoitaa saman homman. Ja savu ja käry katoavat nekin. Fossiilisten polttoaineiden ilmastovaikutuksista puhumattakaan.Gardena myöntää automaattisesti 2 vuoden takuun, jonka voi laajentaa 3 vuotta kestäväksi rekisteröimällä vasta ostetun tuotteen yhtiön palveluun. Takuu ei kata kuluvia osia, kuten teriä tai akkuja.Gardena Sileno Life 1250 on mainio leikkuri isohkolle omakotitalotontille, jossa ei ole hirvittävän paljoa puita tai muita kiinteitä esteitä. Se on hieman hidas, mutta lopputulos on erittäin hyvä. Lisäksi laite on ilahduttavan hiljainen. Laitteen luvataan pärjäävän myös maksimissaan 30 asteen rinteissä - tätä emme voineet testata testiolosuhteistamme johtuen, joten tässä on luottaminen valmistajan sanaan.Moitittavaakin Gardenasta kuitenkin löytyy. Laitteen leikkausura on kapea suhteessa laitteen runkoon ja tämän vuoksi trimmerille jäävä, leikkaamaton kaistale esteiden ja aitojen vierellä jää hieman turhan leveäksi.Lisäksi Gardenan maavara ei ole hintaluokassaan aivan kärkeä, vaan se jäi jumiin noin 4-5 cm korkeisiin puun juuriin.Voimme suositella Gardenaa tasaiselle, noin tuhannen neliömetrin pihalle, jossa omistajilla ei ole mielenkiintoa ohjeistaa robottia sen tarkemmin esim. älypuhelinsovelluksen kautta. Tällaiseen kohteeseen Gardena Sileno Life 1250 on hyvä ostos.Leikkaustulos on itse nurmialueella erinomaista. Tähtiä on kuitenkin pakko tipauttaa hieman pois siitä, että robo ei selvittänyt aivan kaikkia testipihamme esteitä puhtain paperein. Lisäksi liitinten löysyys tämän hintaisessa laitteessa on ikävä kauneusvirhe.Isoin miinus tulee kuitenkin suhteellisen leveästä turvavälistä, joka jättää esteiden reunoille omaan makuumme hieman liikaa työtä trimmerille.Rutinoista huolimatta,Olemme nyt testanneet nipun roboleikkureita ja kuulemme mielellämme myös teiltä, lukijamme, kysymyksiä ja kokemuksia kyseisistä laitteista.Osallistu keskusteluun keskustelualueillamme:Aiemmat robottiruohonleikkureiden testimme: