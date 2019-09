Steam puuttui käyttäjäpalautteeseen – Suositusjärjestelmä uudistettiin

Pelien digitaalisen jakelun uranuurtaja Pelien digitaalisen jakelun uranuurtaja Steamin sisältösuositusalgoritmit ovat uudistuneet . Tarkoituksena on jatkossa esittää enemmän käyttäjän mieltymyksiin personoituja ehdotuksia, kun aiemmin pelikauppa tuntui ehdottelevan paljon muutoin suosittuja pelejä.

Algoritmimuutosten jälkeen pelikaupan Sinulle suositeltuja -osio ottaa nyt tarkemmin huomioon millaisista peleistä sinä todella pidät. Lisää samanlaisia -osiota on myös muutettu niin, että erilaisia vaihtoehtoja esitetään runsaammin. Steamin mukaan sille on tullut paljon palautetta, että se esittää liian paljon samoja ehdotuksia ja suosii liiaksi suosituimpia pelejä.



Steam ei tee muutoksia ilman kunnollista testaamista. Nyt tehtyjä algoritmimuutoksia testattiin noin viidellä prosentilla käyttäjistä ja tulokset olivat ilmeisen rohkaisevia. Uudessa versiossa käyttäjä klikkasi ehdotuksia peräti 15 prosenttia todennäköisemmin kuin vanhaa järjestelmää käyttävät pelaajat.



Uudistukset on nyt otettu käyttöön kaikilla käyttäjillä, mutta Steam aikoo jatkaa edelleen suositusjärjestelmän algoritmien parantamista.