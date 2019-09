Firefox testaa omaa VPN-palvelua – Ilmainen vain rajatun ajan

on ottanut selainsodassa roolin yksityisyyden ja tetoturvan varjelijna. Osana tätä päämäärää Mozilla on päättänyt tuoda Firefoxin käyttäjien ulottuville oman VPN-palvelun

Firefox Private Network -nimisen VPN-palvelun avulla voidaan varmistaa, että selaajan tiedot ovat turvassa eikä ulkopuoliset pääse siihen väliin urkkimaan. Firefoxin mukaan palvelu sopiikin ihmisille, jotka käyttävät julkisia Wi-Fi-yhteyksiä tai haluavat vaihtoehtoisesti parempaa suojaa mainosjäljittimiltä. Palvelu suojaa kuitenkin ainoastaan selaimesta lähtöisin olevan verkkoliikenteen, joten muiden tietovirtojen suojaamiseen tarvitaan erillinen VPN.Mozilla testaa Firefoxin VPN:ää nyt beta-versiona ja tarjoaa kokeilijoille sen ilmaiseksi käyttöön. VPN:n palvelun käytön vaatimuksen on kuitenkin, että selaaja toimii Yhdysvalloista käsin ja hänellä on käytössää Firefox-tunnukset. Loppuun homma saadaan saatettua asentamalla laajennos selaimeen Palvelu on maksuton rajatun ajan, joten se muuttunee maksulliseksi beta-vaiheen jälkeen.