Volkswagenilta edullinen sähköauto – Tavallisella kansalla on vihdoin varaa sähköautoon

Tesla lupasi Model 3:n mullistavan sähköautomarkkinat tuomalla tyylikkään sähköauton tavallisen kuluttajan ulottuville. Ainakaan Suomessa tällaista autoa ei ole näkynyt, sillä Model 3:n hinnat alkavat 48 000 eurosta.

Volkswagen lupaa kuitenkin tuoda sähköautot hieman nuukempien sukankuluttajien saataville, sillä yhtiön uuden Golfia ulkoisesti muistuttavan ID.3:n hinnat alkavat alle 30 000 eurosta. Halvimman mallin hinta kuitenkaan tuskin on kovinkaan paljoa alle 30 000 euroa ja suomalaisen autoveron kanssa hinta kipuaa vieläkin korkeammalle. Volkswagenin on tarkoitus aloittaa ID.3:n myynti vuoden 2020 puolivälissä.



ID.3:sta tulee myyntiin kaikkiaan kolme eri mallia, jotka eroavat toisistaan akun kapasiteetin suhteen. Halvimman eli "alle 30 000 euroa" maksavan mallin akun kapasiteetti on 45 kilowattituntia, joka riittää noin 330 kilometrin matkalle. Kyseisen mallin mukana tulee 45 kilowatin tehoinen laturi. Kahdessa kalliimmassa mallissa akkujen kapasiteetit ovat 58 ja 77 kilowattituntia, joista riittää potkua 420 ja 550 kilometrin matkoille. Keskimmäisen auton mukana tulee 100 kilowatin laturi ja kaikkein kalleimman auton varusteluun kuuluu 125 kilowatin laturi.



Vaikka ID.3 näyttääkin modernisoidulta Golfilta ulkoa, niin Volkswagenin mukaan auton sisätilat ovat polttomoottorin poiston ansiosta huomattavasti tilavammat. Tavaratilaa on myös hieman enemmän.