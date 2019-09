Tässä Apple TV+ -alkuperäissarja See:n ensimmäinen traileri

Yhtiö paljasti tänään hinnan (ainakin Yhdysvalloissa) sekä saatavuuden peräti sadassa maassa. Vain noin vitosen hintainen palvelu saapuu marraskuun alussa, ja jopa sisällöstä saatiin uutta makua.Palvelun yksi julkaisun tärkeimmistä uutuuksista on Jason Momoan (Conan the Barbarian, Aquaman) tähdittämä synkkä ja dystopinen fantasiasarja See. Tim Cook esitteli sarjan ensimmäisen trailerin keynote-puheessaan.Apple on julkaissut trailerin nyt myös YouTubessa ja se on vihdoin helposti kaikkien katsottavissa.See-sarjan tarinassa kaikki maailman ihmiset ovat menettäneet näkökyvyn viruksen tuhottua valtaosan populaatiosta, kunnes tähtinäyttelijän Baba Voss -hahmolle syntyy näkevät kaksoset.Hänen täytyy suojella lapsiaan kilpalevaa heimoa vastaan.Nyt pidemmittä puheitta itse trailerin pariin.