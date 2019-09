EA käynnisti yllättäen oman pilvipelipalvelun testaamisen

Viime vuoden lokakuussa pelijätti EA ilmoitti kehittävänsä uutta pilvipelipalvelua, jossa pelejä toistettaisiin keskuspalvelumilla ja pelaajalle kuva välitettäisiin suoratoiston avulla näytölle. Nyt tämän Project Atlas -palvelun käytännön testivaihe on alkanut. Viime vuoden lokakuussa pelijätti EA ilmoitti kehittävänsä uutta pilvipelipalvelua, jossa pelejä toistettaisiin keskuspalvelumilla ja pelaajalle kuva välitettäisiin suoratoiston avulla näytölle. Nyt tämän Project Atlas -palvelun käytännön testivaihe on alkanut.

Kokeilusta ei kerrottu ennakkoon mitään, joten se alkoi hiukan yllättäen, vaikka hankkeen olemassaolo on ollut jo pitkään tiedossa. Tämän vuoden aikana on saatu kuulla uutisia pilvipelipalveluista niin Googlelta (Stadia), Microsoftilta (xCloud) ja Sonylta (PlayStation Now). Kilpailu on selvästi kirstymässä alalla.



EA:n testijakso ei tosin kestä kuin kaksi viikkoa, joten kovin hyvin sen makuun pelaajat eivät pääse. EA:n tarkoituksena on kerätä lähinnä testidataa usealta pelaajalta, jotta se löytää tärkeimmät kehityskohteet sen palvelusta. Kyse ei siis ole vielä varsinaisesta beta-testistä. Palvelussa voi pelata kokeilujakson aikana neljää peliä: FIFA 19, Titanfall 2, Need for Speed Rivals ja Unravel.



Project Atlas hyödyntää Amazonin pilvipalveluita.