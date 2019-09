Suoratoisto kasvaa kasvamistaan ja nostaa vuosi toisensa jälkeen musiikkimarkkinoiden liikevaihtoa

Tämä johtuu tietysti siitä, että myös Spotify on edelleenkin valtaisassa nosteessa. Kesällä Spotify ohitti 108 miljoonaa käyttäjää ja Apple Music on kasvanut jo yli 60 miljoonaan.Ei siis yllätys, että Yhdysvaltain levy-yhtiöiden etujärjestö kertoo mukavista liikevaihtoluvuista. RIAA:n mukaan ensimmäinen vuosipuolikas kului viimevuoden kaltaisessa kaksinumeroisesssa kasvussa.Yhdysvaltalaisen musiikkimyynnin liikevaihto kasvoi peräti 18 prosenttia 2019 ensimmäisellä puolikkaalla 5,4 miljardiin dollariin, ja liikevaihdosta peärit 80 prosenttia tuli suoratoistopalveluista.Spotifyä, Apple Musicia ja muita on usein syytetty musiikkialan tappamisesta tai ainakin artistien heikosta kompensaatiosta. Kuten oheisesta statistiikasta näkyy, niin rahaa tulee musiikkibisnekseen jatkuvasti lisää, kiitos suoratoistopalveluiden.Niinpä kyse onkin useimmiten artistien ja levy-yhtiöiden välisistä sopimuksista, joissa artistille ei jätetä juurikaan mitään ja levy-yhtiölle jää leijonanosa.On vaikea väittää Spotifyn kahmivan kaikkia voittoja, sillä yhtiö on taistellut vuosikausia voitolle pääsemisen kanssa, ja onnistunut vain muutamina vuosineljänneksinä.Suoratoiston lisäksi tällä kertaa noususuhdanteessa olivat myös fyysisen musiikin myynti, joka vinyyli kasvoi viisi ja CD:t 13 prosenttia. Näiden osuus on kuitenkin yhteen vain noin 700 miljoonaa dollaria eli noin 13 prosenttia kokonaisliikevaihdosta.Myös Suomessa musiikkiala on ollut nosteessa. Musiikkituottajien etujärjestö IFPI:n mukaan äänitemyynti on kasvanut nyt neljä vuotta peräkkäin suoratoiston ansiosta, viimeisimmäksi 11 prosenttia. Suoratoiston osuus liikevaihdosta on Suomessa vielä Yhdysvaltoja suurempi, viimeisimmän tiedon mukaan 85 prosenttia.