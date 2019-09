Huawei haastaa Applen AirPodsit monin puolin paremmilla FreeBuds 3 -kuulokkeilla

Kyseessä ovat FreeBuds 3 -nimiset langattomat nappikuulokkeet, jotka ovat eittämättä suunniteltu haastamaan mm. Applen AirPods-kuulokkeet. Kyseessä ovat hyvin samankaltaiset täysin langattomat, jotka ladataan niille suunnitellussa pienessä rasiassa.Niissä käytetään Huawein sunnittelemaa Kirin A1 -piiriä, joka on yhtiön mukaan maailman ensimmäinen Bluetooth 5.1 ja Bluetooth LE 5.1 -yhteensopiva piiri. Tämä tarkoittaa, että tarjolla on aiempaa versiota parempi akkukesto ja vakaus.Mikä tekee FreeBuds 3 -kuulokkeista AirPodseja selkeästi monipuolisemman vaihtoehdon on se, että ne tukevat myös aktiivista taustamelun poistoa (ANC, active noise cancellation).Lisäksi yhtiö kertoi, että kuulokkeet latautuvat kaksi kertaa nopeammin kuin AirPodsit langallisesti ja puolet nopeammin langattomasti.FreeBuds 3 -kuulokkeet saapuvat Suomeen 2019 aikana mustana ja valkoisena versiona. Tässä vaiheessa yhtiö ei paljastanut hinnasta muuta kuin, että ne ovat halvemmat kuin Applen AirPodsit.Applelta odotetaan uusia AirPods-versioita pian julkistettavien iPhone-uutuuksien yhteydessä. Niihin on huhuttu myös taustamelun vaimennusta.