Apple Music tulee nettiin – Et tarvitse enää sovelluksia

Suurimmista suoratoistopalveluista on ollut pitkään saatavilla mobiili- ja desktop-sovellusten lisäksi myös web-selaimessa toimiva palvelu. Tämä tosin on pätenyt melkein kaikkiin muihin paitsi Apple Musiciin, mutta nyt tämäkin epäkohta on korjaantumassa.

Apple on nimittäin antanut tilaajien testattavaksi beta-version Apple Musicin web-soittimesta. Soitinta voivat käyttää kaikki palvelun tilaajat ympäri maailman ja siihen pääsee käsiksi osoitteessa beta.music.apple.com . Tällä haavaa palvelusta löytyvät lähinnä musiikkipalvelun ydintoiminnot, kuten haku, kappaleiden toisto kirjastoistasi, soittolistat sekä kaikki päävalikot (kuten For You ja Radio). Ominaisuuksia lisätään ajan kanssa web-palveluunkin.Koska kyse on beta-versiosta, ei siitä löydy vielä kaikkia toimintoja tai nykyisetkin toiminnot voivat toimia virheellisesti.Web-palvelun suurin etu on siinä, että Apple Musicia voidaan käyttää niissäkin laitteissa, joita Apple ei tue omien sovellustensa kautta. Pelkkä nykyaikainen verkkoselain riittää palvelun käyttöön.