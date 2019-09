Aikajana: Suosituimmat selaimet vuodesta 1996 vuoteen 2019, näin Chromesta tuli kukkulan kuningas

Redditissä on jaettu mielenkiintoinen aikajana, joka käy visuaalisesti läpi tärkeän osan Internetin historiaa. Videolla esiteltävä aikajana näyttää, miten selainten maailmanlaajuiset markkinaosuudet ovat muuttuneet vuodesta 1996, aina vuoteen 2016 saakka.

Alkuajat: Netscape Navigatorin hallintaa

Vuosituhannen taite: Internet Explorer jyrää

Firefox pistää kampoihin

Chromen nousu

Chromen dominointia

Videolla nähdään, miten yksikään selain ei ole pystynyt säilyttämään markkinajohtajuuttaan kovinkaan pitkään, vaan vuoron piikkipaikalla ovat ottaneet aina uusi haastaja kerrallaan.Markkinaosuuksien taistelu oli vielä 1990-luvun puolenvälin vaiheilla yhden kauppaa, kunhallitsi kenttää täysin suvereenisti. Vuoden 1996 toisella neljänneksellä, josta tarina alkaa, Netscapen markkinaosuus selaimista oli lähes käsittämättömältä kuulostava 83%.Tuolloin "muut selaimet" -kategoriaan kuuluivat, selain, josta nykymuotoisen webin voittokulku monella tavalla katsotaan alkaneen sekä. Mosaicin osuus kutistui hyvin nopeasti, käytännössä olemattomaksi, mutta Redmondin jättiläinen kasvoi.Vuoteen 1999 saavuttaessa Internet Explorer oli noussut maailman suosituimmaksi selaimeksi, päihittäen Netscapen luvuin 54% - 43%. Tuolloin myös viranomaiset heräsivät siihen, miten käyttöjärjestelmien markkinajohtajakäytti markkina-asemaansa väärin, esiasentaen Internet Explorerin tietokoneisiin ja pakottamalla myös laitevalmistajat tarjoamaan IE:n oletusarvoisena selaimena myymissään laitteissa. Vuonna 2001 alkoikin oikeusjuttu, jossa yhtiötä syytettiin määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä Samanlaisia kaikuja on kuulunut viime aikoina mm. Googlen tavasta pakottaa laitevalmistajat ymppäämään mm. Chrome osaksi Androidia.Internet Explorerin huippuvuosi oli lähes pohjoiskoreamaisilla luvuilla kruunattu: vuonna 2003 yhtiön selainta käytti muhkeat 95 prosenttia maailman nettiselailijoista. Kunnes pieni ja pippurinen kettu syntyi.Vuodesta 2004 eteenpäin avoimen lähdekoodin selain, Netscapen perillinen,, alkoi saavuttamaan jalansijaa. Se puristi Internet Explorerin markkinaosuutta vauhdilla alaspäin, muttei koskaan saavuttanut globaalia ykköspaikkaa - vaikkakin mm. teknologiapiireissä, kuten vaikkapa AfterDawnin käyttäjäkunnassa, Firefox olikin hetken aikaa suosituin selain.Firefoxin huippuvuodeksi jäi - ainakin toistaiseksi - vuoden 2010 alku, jolloin selain saavutti 31% markkinaosuuden. Tuolloin IE:n suosio oli alkanut sulamaan vauhdikkaasti, mutta suurin syy hupenevalle markkinaosuudelle ei ollut kuitenkaan Firefox, vaanvastaisku.Googlen julkistettua-selaimensa vuonna 2008, sen suosio alkoi nousta huikeaa tahtia.Chrome ohitti Firefoxin kisassa selainsodan kakkospaikasta jo vuoden 2012 alussa, aloittaen jahdin kohti ykköspaikkaa. Juoksu kohti piikkipaikkaa ei kestänytkään kauaa, sillä Chrome ohitti IE:n jo vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä, nousten maailman suosituimmaksi selaimeksi ensimmäistä kertaa.Vuoden 2012 lopun jälkeen selainmarkkinoilla on ollut käytännössä vain yksi peluri: Googlen Chrome. Se alkoi syömään markkinaosuutta sekä Firefoxilta että Internet Explorerilta hurjaa tahtia, kaapaten markkinan käytännössä täysin itselleen.Samalla IE kutistui marginaaliseksi selaimeksi ja Firefox kaappasi itselleen selkeän "kakkosselaimen" paikan globaalissa selainkentässä, vaikka senkin osuus om kutistunut kutistumistaan.Vuoden 2019 toisen neljänneksen luvut osoittavat Chromen ylivoiman hengästyttävällä tavalla: selainta käyttää yli 70% kaikista maailman selainkäyttäjistä, kaikkien muiden selainten tyytyessä korkeintaan vajaan 10 prosentin markkinaosuuteen.On vaikea nähdä, miten Google menettäisi asemansa, etenkin kun yhtiö patistaa varsin voimakkaasti oman hakusivunsa kautta muiden selaimien käyttäjiä vaihtamaan Chromeen. Chromen täytyisi todennäköisesti törmätä johonkin todella pahaan skandaaliin - tai Googlen pitäisi menettää asemiaan hakukoneiden markkinoilla erittäin merkittävästi. Kumpikaan skenaario ei vaikuta todennäköiseltä, mutta.. historiaa seuratessa, yksikään selain ei ole pysynyt kukkulan kuninkaana loputtomiin. Tilastot pohjautuvat neljän eri tilastoja keräävän yhtiön tietoihin, jotka on pistänyt nippuun Reddit-käyttäjä interestingasphuk Video kokonaisuudessaan alla: