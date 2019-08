Alkuperäiselle Chromecastille ei enää isoja päivityksiä

Full HD -tarkkuuteen pystyviä Chromecast-laitteita on julkaistu sittemmin jo kolmessa eri sukupolvessa ja tämän lisäksi tarjolle on tuotu UHD-resoluutioon kykenevä Chromecast Ultra.Ilmeisesti nyt aika on ollut kypsä, jotta Google on voinut lopettaa alkuperäisen Chromecastin päivittämisen. 9to5Googlen mukaan ensimmäisen sukupolven Chromecastin ohjelmisto on nyt versiossa 1.36.157768, vaikka tarjolla olisi uudempiakin versioita. Uudemmissa versioissa mennään jo versiossa 1.40.156414.Versionumeron perusteella voidaan päätellä, että vanhin Chromecasteistä käyttää siis Googlen selaimen jo melkoisen vanhentunutta Chrome 70 -versiota, kun uudemmat Chromecast-soittimet puolestaan versiota 74.Sekään ei ole vielä uusin versio, vaan esimerkiksi työpöytäkäytössä on tällä hetkellä Chrome 76.Niinpä vaikuttaa siltä, ettei alkuperäistä Chromecastiä päivitetä tätä Chrome-versiota uudempaan. Tämä ei tosin tarkoita sitä, etteikö Google vielä julkaisi esimerkiksi bugikorjauksia, jos sellaisiin on tarvetta.Itseasiassa 9to5Googlelle yhtiö vahvistikin, että korjauksia ja tietoturvapäivityksiä julkaistaan edelleen mikäli tarvetta.