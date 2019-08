Arvostelu: Roomba i7+ - Se kaikkein kallein (ja paras?) robotti-imuri, joka osaa myös tyhjentää oman pölysäiliönsä

Roomba i7+ - Millainen on yli tuhannen euron robotti-imuri?

Tekniset tiedot

Paino 4,0 kg Leveys/syvyys 33,9 cm (pyöreä) Korkeus 9,2 cm Akku 3300 mAh Pölysäiliön koko 0,4 litraa (imurin oma pölysäiliö) Muuta Osaa jatkaa siivousta akun loppumisen jälkeen (recharge & resume)

Tyhjentää itse pölysäiliönsä latausasemassa olevaan isompaan pölysäiliöön

HEPA-suodatin Hinta Tarkista Roomba i7+ päivän hinta täältä

Clean Base -latausasema



Clean Base -telakan kansi avattuna, sisällä pölypussi



4kk saalis



video, jossa Roomba i7+ tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä latausaseman isompaan pölysäiliöön

Käyttöönotto

Huoneiden nimeäminen ja huonekohtainen siivoaminen



Kun Roomba i7+ komennetaan siivoamaan sovelluksen kautta, voidaan samalla valita joko koko asunto tai vain tietyt huoneet

Sovellus



Roomban sovelluksen perusnäkymä on erittäin selkeä



historianäkymä

Toiminta



Roomba i7+ siivoamassa

Miten robotti-imuria pitäisi käyttää

Akkukesto ja latausajat

Matot



video Roombasta siivoamassa erittäin paksua mattoa



räsymatot menivät välillä ruttuun, mutta se ei menoa pysäyttänyt

Huonekalut



Roomba i7+ siivoamassa keittiön pöydän alta

Muut esteet



Roomba i7+ menee varsin kevyesti monenlaisten esteiden yli



Roomba i7+ pulassa, yksi harvoista paikoista johon meno katkeaa



viherkasvin lehti osui käynnistys/sammutus-painikkeeseen ja sammutti imurin kesken työn

Lemmikkien karvat



telat keräävät karvoja, joten ne pitää aika ajoin puhdistaa

Portaat ja kaksikerroksiset kodit

Melu



"ei se liian äänekäs ole.."

Siivousjälki

Millaisiin koteihin Roomba i7+ sopii?

Yhteenveto

Kannattaako se ostaa?

Roomba i7 - hieman halvempi, mutta sama imuri

Plussat

erinomaiset siivouskartat

ei jää jumiin käytännössä mihinkään

erittäin hyvä siivousjälki, sekä koville pinnoille että matoille

puhdistaa lemmikkien karvat tehokkaasti

selkeä, suomenkielinen sovellus

pölysäiliön tyhjennys täytyy tehdä vain muutaman kuukauden välein

huonekohtainen siivous suoraan sovelluksen kautta

osaa jatkaa siivousta latauksen jälkeen (recharge and resume)

Miinukset

hinta - markkinoiden ylivoimaisesti kallein roboimuri

Clean Base käyttää perinteisiä pölypusseja

osan huoneesta rajaaminen pois siivousalueesta ei onnistu sovelluksen kautta

Tähdet

Roomba i7+ edustaa iRobotin mukaan kaikkea sitä, mitä maailman suurin robotti-imureiden valmistaja on lähes 20 vuoden olemassaolonsa aikana oppinut imureista ja robotiikasta. Joten rima on asetettu vähintään yhtä korkealle kuin hintakin.Testissämme otimme Roomba i7+:n käytännössä ainoaksi lattioiden siivousvälineeksi noin 120m2 omakotitalossa, josta löytyy sekä nelijalkaisia että kaksijalkaisia liantuojia. Testi kesti niin kauan, että likaa tuli ulkoa sisälle niin lumisella kaudella kuin hellejaksoillakin.Olemme testanneet samassa kohteessa myös muita, kalliimman pään robotti-imureita, joten potentiaaliset ongelmakohdat olivat hyvin tiedossa etukäteen.Roomba i7+ on heittämällä Roomban kallein koskaan julkaisema tuote. Samalla se on myös monella muulla tavalla ensimmäinen lajiaan yhtiön historiassa.Roomba i7+ toimitetaan suht valtavan kokoisessa kuutionmuotoisessa pahvilaatikossa, joka on noin kolme kertaa muiden Roombien myyntilaatikkoja suurempi.Laatikon sisältä paljastuukin syy sekä huikealle hinnalle että isolle laatikolle. Roomba i7+ on itse asiassa kaksi asiaa: se on Roomban kallein robotti-imuri,, yhdistettynä uudenlaiseen lataustelakkaan--imuri ylhäältä päin--Itse imuri on päältä päin katsottaessa samaa tuttua Roomban pyöreää muotokieltä noudattava kuin kaikki muutkin Roomban tähänastiset mallit. Eli kiekko, jonka keskellä on iso CLEAN -painike.Lataustelakka onkin taas jotain täysin muuta. Se näyttää äkkiseltään katsottuna futuristiselta kahvinkeittimeltä tai jonkinlaiselta modernilta roskakorilta. Ja roskakori se tavallaan onkin.Clean Base -latausasema onkin Roomba i7+:n erikoisuus, tuote jota yhtiöllä ei ole koskaan aiemmin mallistossaan ollut. Latausasema toimii robotin "kodin" lisäksi myös pölysäiliönä, johon Roomba tyhjentää oman, sisäisen pölysäiliönsä sen täytyttyä.Käytännössä latausasemassa on itsessään pieni imuri, joka imaisee Roomban oman pölysäiliön tyhjäksi robotin telakoiduttua asemaan. Latauasaseman sisältä löytyy puolestaan perinteinen imurin pölypussi, johon pöly kertyy ajan kanssa.Yhteistyö robotti-imurin ja latausaseman välillä toimiikin mainiosti - noin joka kolmannen siivouskerran jälkeen, robotin suunnistettua takaisin telakkaan, kuuluu korvia huumaava, perinteistä imuria muistuttava ääni, jossa latausasema imaisee robotin pölysäiliön tyhjäksi.Mutta elämme vuotta 2019 ja päätös käyttää erillisiä pölypusseja latausaseman pölysäiliössä ihmetyttää suunnattomasti. Pölypussittomat "manuaaliset" imurit ovat olleet arkipäivää jo toistakymmentä vuotta ja Roombissa itsessään ei ole kertakäyttöisiä pölypusseja koskaan nähty. Kysymys herääkin siitä, miksi ihmeessä latausaseman pölysäiliö ei voisi olla vain iso pölysäiliö, joka irrotetaan aika ajoin ja kopsautetaan sekajätteen sekaan.Pölypussit eivät onneksi maksa hirvittävän paljoa, tätä kirjoittaessa 3kpl pakkaus pusseja maksaa Suomessa noin 25 euroa ja Yhdysvalloissa noin 15 euroa.Muutoin ratkaisu on loistava. Ensimmäisen kerran pölypussi täytyi vaihtaa neljän kuukauden kohdalla. Ja ennen kaikkea robotti-imurin oman pölysäiliön tyhjennys jäi kokonaan pois rutiineista - se on hieman sotkuista puuhaa.Parhaana puolena voidaan kuitenkin pitää sitä, että siivous ei keskeydy koskaan siihen, että robotin pölysäiliö täytyy, joten robotti voi työskennellä täysin itsenäisesti ja ilman "valvontaa" omistajan ollessa lomallakin. Itse asiassa mikäli Roomba on ajastettuna esim. työpäivien ajaksi, ei se vaadi omistajaltaan minkäänlaista huomiota useisiin kuukausiin.Roomba i7+ on, kuten kaikki muutkin kalliimman pään robotti-imurit, ns.. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että imuria ohjeistetaan pääosin älypuhelinsovelluksen kautta.Roomban käyttöönotto menee kutakuinkin niin, että ensin etsitään robotin latausasemalle paikka, josta se pääsee jatkossa aloittamaan esteettä kulkunsa ja jonne se voi aina siivouksen jälkeen palata.Seuraavaksi kootaan latausasema ja kytketään se pistorasiaan. Tämän jälkeen robotti asetetaan latautumaan latausasemaan.Seuraavaksi asennetaan iRobotin oma sovellus älypuhelimeen, luodaan käyttäjätili ja tehdään sovelluksen perussäädöt kuntoon. Tämän jälkeen paritetaan robotti älypuhelimen kanssa ja yhdistetään se kodin langattomaan lähiverkkoon.Seuraava vaihe liittyy Roomban uuteen ominaisuuteen, eli älykkäisiin karttoihin. Nyt tulisi raivata asunnosta kaikki lattialla lojuvat esteet sekä avata ovet kaikkiin huoneisiin joihin Roombaa ikinä haluaakaan ohjeistaa. Tämän jälkeen Roomballe annetaan tehtäväksi alkaa rakentamaan uutta karttaa asunnosta.Tässä vaiheessa Roomba kartoittaa koko asunnon ja alkaa rakentamaan sen pohjapiirustuksesta itselleen karttaa, jonka mukaan navigoidaan.Roomba i7+ yksi uusi ominaisuus liittyy huoneiden nimeämiseen. Kun robotti on saanut valmiiksi ensimmäisen pohjapiirustuksen, voidaan pohjapiirustuksesta rajata huoneita tai alueita ja nimetä ne haluamallaan tavalla.Rajaus ja nimeäminen tapahtuvat suoraan älypuhelimen näytöltä, jossa pohjapiirustuksesta valitaan huoneet ja annetaan niille nimet. Myös "älä mene tänne, koskaan"-tyyliset rajaukset voidaan vetää suoraan kartalle.Huoneiden nimeämisen jälkeen robotin voi halutessaan komentaa siivoamaan vain halutut huoneet, eikä koko asuntoa, kuten oletuksena on. Liikkeellelähtö tapahtuu kuitenkin aina latausasemasta, jolloin Roomba ymmärtää tallennetun karttansa ja suunnistaa siivottavaan huoneeseen. Mikäli huone sijaitsee toisella puolella asuntoa, ei Roomba imuroi ennen kohteeseen pääsyään - mutta reitti tulee luonnollisesti olla sen verran selvä rojusta, että Roomba haluttuun huoneeseen pääsee perille.Ominaisuus korvaa lähes täysin-metodin. Ja se sen on tarkoituskin korvata, sillä ominaisuuden avulla voidaan nyt tehdä täsmäsiivouksia tiettyihin huoneisiin myös etäohjauksen kautta.Luonnollisesti välillä tämä ei onnistu, kun vaikkapa WC:n ovi onkin kiinni kun roboa komennetaan etäkäytön kautta siivoamaan vessat.Roomba i7+ käyttää samaa sovellusta kuin kaikki muutkin Roombat. Sovellus on selkeä, suhteellisen helppokäyttöinen ja saatavilla myös suomeksi. Tämä alentaa luonnollisesti käyttöönoton kynnystä kotimaassamme.Sovelluksen suunnittelussa näkyy pitkän työn tulos ja se onkin mukavan selkeä käyttölogiikkansa ansiosta.Sovelluksen yksi tärkein anti on ajastusten määrittäminen. Tämä on tehty varsin selkeäksi ja mitään moitteen sanaa on vaikea keksiä ajastusten näkymästä.Eniten käytetty toiminto lienee imurin käynnistäminen. Tässä sovellus noudattelee Roomban perinteistä logiikkaa: sovelluksen aloitusnäkymää hallitsee lähes koomisen suuri CLEAN-nappi, josta imuri kytketään päälle.Roomba i7+ tapauksessa tosin sovelluksessa olevan Clean-napin painaminen itsessään ei käynnistäkään imuria välittömästi, vaan tämän jälkeen vielä valitaan se, siivotaanko koko kerroksen pinta-ala vai vain halutut huoneet.Tilastonikkareille mielenkiintoinen näkymä on myös siivoushistoria, josta näkyy sekä siivottu pinta-ala että siivoukseen kulunut aika. Myös suoritetut siivouskartat näkyvät tästä näkymästä.Suurin puute sovelluksessa ja uusissa karttaominaisuuksissa on se, että tiettyä nurkkaa huoneesta ei pysty rajaamaan siivousalueen ulkopuolelle. Tähän vaaditaan edelleen Roomban mukana toimitettava Virtual Wall -lisälaite, jolla voidaan rakentaa virtuaalisia esteitä huoneiden sisälle.Kuten Roomban kaikki mallit, myös Roomba i7+ tärähtää käyntiin käytännössä saman tien, kun sitä komennetaan siivoamaan. Komentaminen tarkoittaa tässä tapauksessa joko fyysisen Clean-napin painamista robotin päältä, siivouksen aloitusta sovelluksen kautta tai ajastetun siivouksen alkamista.Roomba i7+ noudattaa jo vuosia kestänyttä iRobotin siivousrobottien perinnettä siinä, että robotin liikkeissä ei tunnu olevan päällisin puolin mitään järjen hiventäkään. Hetken robotin toimintaa katsottuaan tulee olo, kuin robotin liikkeissä olisikin jonkinlainen järki - kunnes robotti päättääkin pompata aivan toiselle puolelle huonetta siivoamaan hetkeksi, palatessaan takaisin kohtaan josta hetkeä aiemmin lähti.On toki myönnettävä, että karttojen kanssa Roomban uutukainen etenee kuitenkin jo aavistuksen loogisemman oloisesti kuin aiemmat Roombat - mutta mitenkään järjestelmälliseltä sen toiminta ei edelleenkään vaikuta.Sinänsä tällä ei ole lopputuloksen kannalta mitään merkitystä: jokainen kohta tulee siivottua, kuten pitääkin, vaikkakin hieman erikoisessa järjestyksessä.Roomba i7+ tukee ns.-toimintoa eli jos robotin akku loppuu kesken siivouksen, se palaa latausasemaan lataukseen - ja jatkaa latauksen jälkeen siitä, mihin siivous jäi kesken.Robotti-imuri eroaa käyttötapansa suhteen täysin tavallisesta imurista ja tämä on ehkä tärkein asia, joka kannattaa muistaa robotti-imurin ostoa harkittaessa.Ajastamalla robotti-imurin toimimaan esimerkiksi jokaisena arkipäivänä, kun koti on tyhjillään, pysyy asunto siistinä jatkuvasti ja samalla mm. imurin pölysäiliön tyhjennyksen väli harvenee. Myös pöytätasoille ja muualle asuntoon leijaileva pöly vähenee silmin nähden, kun asunnossa imuroidaan robotin toimesta päivittäin.Koska Roomba i7+ tukee-toiminnallisuutta, eli osaa käydä lataamassa kesken siivouksen ja jatkaa sen jälkeen itsestään kohdasta, johon se viimeksi jäi, ei akkukestolla ole hirvittävän suurta merkitystä robotti-imurin toiminnassa.Akkukesto on kuitenkin erittäin hyvä, noin 75 minuuttia ja akku ei testijaksomme aikana loppunut kertaakaan kesken 120m2 asunnon siivouksen. Täysin tyhjäksi vedetty akku latautuu testiemme mukaan noin 3 tunnin ajan.Käytännössä arvioisimme, että 200m2 vapaan lattiapinta-alanomaava talokin tulisi siivotuksi tavallisen 8 tunnin työpäivän aikana, robotin ladatessa itsensä kerran työsuoritusten välillä. Valmistaja itse suosittelee imuria korkeintaan 185m2 vapaan lattiapinta-alan asuntoihin, joka vastaa varsin hyvin omaa arviotamme. Suurempaankin lukaaliin robotin voi sijoittaa, mutta tällöin siivous kestää luonnollisesti kauemmin, robotin joutuessa lataamaan itsensä välillä.Olemme testanneet useita robotti-imureita eri valmistajilta ja eri hintaryhmistä vuodesta 2018 lähtien. Ja lopputuloksena on ollut se, että suomalaiset kodit, joissa on paljon erilaisia mattoja, ovat valtava haaste robotti-imureille. Paksuimmat matot tuppaavat hyydyttämään robotin menon kokonaan ja taas kevyemmät räsymatot roboimurit ruttaavat pinoksi tai syövät niiden hapsut.Mutta Roomba i7+ on eri maata. Koko kuukausia kestäneen, olleen ensimmäinen testaamistamme imureista, joka on tässä tempussa onnistunut.Testiasunnossamme on "robotti-imureiden tappajaksi" nimetty paksu matto, jossa lähes kaikki testaamamme imurit ovat olleet jollain tavalla ongelmissa. Roomba i7+ ei ollut moksiskaan paksusta matosta, vaan imuroi sen siinä missä kovan lattiankin.Myöskään kevyemmät matot, jotka roboimurit usein ruttaavat pinoiksi, eivät aiheuttaneet Roomballe mitään ongelmia. Toki, jotkut räsymatot se sai toisinaan rutattua, mutta siivous ei tästä huolimatta keskeytynyt missään vaiheessa.Mattojen puhdistuksessa Roomba i7+ oli aivan paras testaamistamme imureista. Ainoastaan Roomba 980on päässyt lähelle samaa siivouksen lopputulosta, mutta sekin takelteli aivan paksuimpien mattojen kanssa.Roomba osaa väistää huonekaluja antureidensa ansiosta erittäin hyvin, eikä törmäile kovakouraisesti tuolinjalkoihin. Toki, törmää se niihin, mutta niin kevyesti että testin aikana emme huomanneet mitään jälkiä syntyneen yhteenkään huonekaluun.Luonnollisesti erittäin kalliiden, pehmeää materiaalia olevien kalusteiden kanssa suosittelemme silti olemaan tarkkana.Roomba i7+ osaa varsin mainiosti navigoida itsensä myös keittiönpöydän alla olevassa tuolinjalkaviidakossa. Pitkä sivuharja auttaa siivouksessa ja tuolinjalkojenkaan ympärille ei jäänyt likaa siivouksen jälkeen.Olemme roboimureita testatessamme oppineet ajan kanssa ne kaikki tyypillisimmät esteet, joihin roboimurit jäävät jumiin. Tärkeimpinä ongelmakohtina ovat tyypillisesti noin 1-2cm korkeat, kapeat esteet, kuten vaikkapa kuivaustelineen lattian myötäisesti olevat jalat.Roomba i7+ tuntuu olevan tässäkin suhteessa eri maata ja imuri selvitti lähes kaikki "esteratamme" esteet testijakson aikana täydellisesti. Myös sen kuivaustelineen, johon matka oli pysähtynyt kaikkien aiemmin testattujen robotti-imureiden osalta. Samoin kaikki testikohteessa olleet kynnykset menivät Roombalta loistavasti - jos kynnys oli hieman korkeampi, Robotti "otti vauhtia" ja pyyhkäisi kynnyksen yli ripeämmällä otteella.Saimme itse asiassa reilun neljän kuukauden aikana Roomba i7+:n jumittumaan ainoastaan kahteen kohti testiasunnossamme. Toinen este oli ylöspäin nousevilla, putkijaloilla varustettu Ikean vaateteline. Sen ergonomia, joka mahdollistaa imurin "kiipeämisen" ylöspäin kunnes sen renkaat eivät enää osu lainkaan maahan, oli selkeästi liian monimutkainen myös Roomba i7+:lleToinen jumittaminen liittyy siihen seikkaan, että Roomba i7+:ssa sen valmistaja on jostain syystä muuttanut laitteen päällä olevan ison Clean -painikkeen fyysisestä napista hipaisupainikkeeksi.Hipaisupainike aiheutti pari kertaa testijakson aikana sen, että juuri sopivalla korkeudella roikkunut huonekasvin lehti oli osunut Roomban Clean-nappiin, sammuttaen siivouksen. Clean-napista siis sekä käynnistetään että pysäytetään siivous. Selkeä suunnitteluvirhe siis.Lisäksi, kuten kaikkien imureiden kanssa, kännykkälaturit ja muut johdot kannattaa kerätä pois lattialta, sillä ohut johto imaisee itsensä roboimurin siivoustelojen väliin todella tehokkaasti.Yhteenvetona voidaan kuitenkin sanoa, ettälainkaan vaan se selviää käytännössä kaikista esteistä, matoista ja ongelmakohdista täysin ilman apua.Testiasunnossamme majaili kaksijalkaisten lisäksi myös nelijalkaisia likaa sisään tuovia tapauksia, joten pystyimme tutkimaan näppärästi myös Roomba i7+ soveltuvuutta lemmikkikotiin.Erittäin hyvän suodattimen sekä kahden silikonitelan yhdistelmä tuntuu toimivan erinomaisesti lemmikkitaloudessa. Käytännössä siivouksen jälkeen ei koskaan asunnosta löytynyt koirankarvoja, vaan lattiapinnat - ja matot - oli puhdistettu kuten pitääkin.Silikoniset telat eivät keränneet karvoja itseensä aivan valtavaa tahtia, vaan puhdistusvälin pystyi pitämään telojen osalta noin 1-2kk mittaisena.Oman testimme perusteella voimme sanoa, että Roomba i7+ soveltuu mainiosti lemmikkitalouteen, myös sellaiseen, jossa karvaa lähtee hieman tavanomaista enemmän.Roomba i7+ osaa tunnistaa portaikot, joten sen tippumista portaisiin ei tarvitse pelätä. Robotin reunoilla on "allaolevaa tyhjyyttä" tarkkailevat sensorit, joiden ansiosta se osaa välttää vaaran paikat.Roomba i7+ tukee useamman kerroksen siivousta ja osaa tallettaa jopa 10 eri tason/asunnon pohjapiirrokset kartaksi. Karttoja voi sitten käyttää siivottavan huoneen valintaan, myös eri kerroksissa.Käytännössä karttojen käyttö vaatii kuitenkin sen, että myös latausasema pitää siirtää toiseen kerrokseen siivouksen ajaksi, sillä Roomba i7+ karttaominaisuuden käyttö vaatii nimenomaan latausasemasta liikkeelle lähdön.Koska Clean Base -latausasema on aika iso rohjake siirrettäväksi, tähän tuskin tulee helposti lähdettyä. Yksinkertaisempaa on vain napata robo kainaloon ja siirtää se toiseen kerrokseen siivoamaan. Tällöin huonekohtaista siivousta ei voida tehdä sovelluksen kautta, mutta koko kerroksen pinta-ala toki saadaan siivottua.Toinen vaihtoehto on luonnollisesti ostaa kaikkiin haluttuihin kerroksiin oma latausasemansa, mutta kustannukset saatuun hyötyyn nähden ovat varsin marginaaliset.Kahden kerroksen kodissa asuville oma suositukseni olisi se, että pienemmällä lattiapinta-alalla varustettuun kerrokseen ostetaan halvempi robotti-imuri ja isommalla lattiapinta-alalla varustetussa kerroksessa käytetään "parempaa" roboimuria.Roomba i7+ on kohtuullisen hiljainen robotti-imuriksi, mutta ei aivan äänettömimmästä päästä. Sen päällä ollessa pystyy kyllä käymään keskustelua tavallisella äänellä, mutta imurin ääni rupeaa kyllä helposti ärsyttämään. Mittaustemme mukaan Roomba i7+ melutaso on 68 dBIsoin melu Roombasta pääsee silloin, kun se parkkeeraa itsensä Clean Base -latausasemaan ja päättää tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä. Tuolloin melu on varsin korviahuumaava, mutta kestää onneksi vain erittäin lyhyen hetken.Mutta kuten aina, suosittelemme, että robotti-imuria käytetään siten, että se hoitaa hommansa kun asunnossa ei ole ketään. Robotti on kuitenkin paljon hitaampiimuroija kuin keskiverto ihminen imurinsa kanssa, joten pienikin taustamelu muuttuu rasittavaksi, kun se kestää parhaimmillaan useamman tunnin.Mutta naapurit tuskin robotti-imurin äänestä häiriintyvät, edes kerrostalossa, ellei äänieristys ole tasoa "pahvista rakennettu"Roomban siivousjälki on kauttaaltaan erittäin hyvää, jopa loistavaa. Roomba i7+ ei kompastu mihinkään kolmesta tärkeimmästä siivouksen osa-alueesta: se hoitaa nurkat ja kulmat erittäin hyvin pitkän sivuharjansa ansiosta, se tekee todella puhdasta jälkeä kovilla lattiapinnoilla - ja ennen kaikkea se on kaikista testaamistamme robotti-imureista ylivoimaisesti paras siivoamaan erityyppisiä mattoja.Ainoastaan aiemmin testaamamme Roomba 980:n matoille tarkoitettu "turbotila" oli ehkä vakuuttavamman oloinen äänenkäytöltään, mutta senkään lopputulos ei ollut pitkän testin tulosten valossa Roomba i7+:aa parempi, edes matoille.Koska mikään yksittäinen osa-alue ei notkahda Roomba i7+ osalta, sitä voi suositella varauksitta käytännössä kaikkiin mahdollisiin koteihin.Luonnollisesti se on hintansa puolesta täysin ylimitoitettu alle 100m2 asuntoihin, mutta niissäkin se puolustaa paikkaansa jo sen osalta, että Roomba i7+:aa varten asuntoa ei todellakaan tarvitse mitenkään "valmistella" siivousta varten.Myös robotin ""-luonne kannattaa huomioida: kaikkia sen hienoja ominaisuuksia ei saada kunnolla käyttöön, jos kotoa ei löydy älypuhelinta eikä langatonta lähiverkkoa.Mutta jos koti on yli 100m2, kotoa löytyy vähintään yksi Android tai iOS -laite ja langaton lähiverkko, on Roomba i7+ sopiva valinta.Arvosteluissamme olemme painottaneet sitä, että roboimurin tulee säästää aikaa käyttäjältään ja käytön pitää olla niin helppoa, että robon voi komentaa vaikkapa kesken työpäivän siivoamaan kodin, ilman mitään esisäätöjä. Tämän täytyy luonnollisesti yhdistyä hyvään siivousjälkeen ja helppoon käytettävyyteen. .Tältä pohjalta olemme testanneet - pitkän kaavan kautta - sekä halpoja että kalliita robotti-imureita. Kaikissa niissä on ollut yhteisenä ongelmana se, että asuntoa täytyy muokata jollain tavalla robotti-imurille paremmin sopivaksi. Pahimmillaan joidenkin imureiden kanssa se tarkoittaa sitä, että jokainen matto pitää rullata pois ennen imurin käynnistämistä.Roomba i7+ on ensimmäinen imuri, jota olemme testanneet, joka sisältää oikeastaan kaiken mahdollisen mitä olemme osanneet roboimureilta toivoa, yhteen laitteeseen. Ennen Kaikkea sitä varten ei asuntoa tarvitse muokata millään tavalla. Toisekseen, sen siivousjälki on tasaisen loistavaa, kaikilla mahdollisilla pinnoilla.Kun lisäherkuksi lyödään mukaan vielä pohjapiirustusten luonti, huonekohtainen siivous ja Clean Base -laturin tuoma pieni lisähelpotus, on iRobot onnistunut luomaan paketin, josta on vaikea keksiä mitään valitettavaa.Ainoat valituksen aiheet tuntuvat kokonaisuudessa varsin mitättömiltä: Päätös käyttää Clean Base -laturissa vanhanaikaista pölypussia on mielestämme varsin järjetön ja täysin tarpeeton. Lisäksi laitteen painonappien vaihtuminen fyysisistä painikkeista hipaisupainikkeisiin on varsin outo ja on vaikea keksiä mitä konkreettista hyötyä sillä on saavutettu.Lisäksi mm. Neaton imureista tuttu mahdollisuus rajata tietyt osat huoneesta sellaisiksi, joihin robotti ei saa mennä, puuttuu edelleen Roombasta. Nyt vaikkapa lasten leikkialue legoineen pitää rajata Virtual Wall -majakoilla, joka on selkeästi kömpelömpää kuin suoraan sovelluksen kartalta rajaaminen.Näistä pienistä ihmetyksen aiheista huolimatta- ja heittämällä paras, jota olemme koskaan testanneet.Edellisten ylisanojen jälkeen tämä kysymys onkin paljon vaikeampi. Kuten sanottua, Roomba i7+ on paras roboimuri jota olemme testanneet. Ja se on siis paras varsin huikealla erolla kaikkiin muihin testaamiimme roboimureihin.Mutta se on kallis.Tätä kirjoittaessa Roomba i7+ maksaa Suomessa noin 1400 euroa . Rahallisesti Roomba i7+ hankintaa on käytännössä mahdotonta perustella mitenkään. Sen hinnalla palkkaa jo siivoajan siivoamaan asunnon kerran viikossa, aika pitkäksi aikaa. Mutta sama toki koskee myös muita kalliimman pään roboimureita, vaikka ne ovatkin satoja euroja Roomba i7+:aa halvempia.Mutta jos ajatus siitä, että kotona on aina imuroitu lattia ja sitä varten ei tarvitse nähdä lainkaan vaivaaja raha ei varsinaisesti ole ongelma, on Roomba i7+ juuri oikea ostos.Joka haaveilee Roomba i7+:sta, mutta kiroaa hintaa, kannattaa tarkistaa myös Roomba i7 hinta , mutta ilman Clean Base -laturia. Roomba i7 mukana tulee tavanomainen Roomban lataustelakka, ilman pölysäiliön tyhjennysmekaniikkaa.Hintaeroa "perusmallin" ja "täysversion" välillä on tätä kirjoittaessa noin 300 euroa:Clean Base -lataustelakan voi myöhemmin ostaa erikseen, joten Roomba i7 voi "päivittää" i7+:ksi helposti myöhemminkin. Huomattavaa on se, että pelkän lataustelakan lisäksi pitää vaihtaa myös Roomba i7:n sisäinen pölysäiliö yhteensopivaksi uuden lataustelakan kanssa. Tähän löytyy yhdistelmäapketti, joka kulkee nimellä, joka päivittää i7:n identtiseksi i7+ kanssa ja sisältää myös Clean Base -telakan.Tavallaan tekisi mieli tipauttaa Roomba i7+ tähdistä edes puolikas pois vain siksi, että tämän voisi tehdä vieläkin paremmin: korvaamalla Clean Basen pölypussit tyhjennettävällä pölysangolla ja vaihtamalla hipaisunäppäimet takaisin perinteisiin nappeihin. Mutta koska molemmat ovat oikeastaan lillukanvarsia kokonaisuutta arvioitaessa, on Roomba i7+ tätä kirjoittaessa ainoa todella täydet viisi tähteä ansaitseva robotti-imuri. Joten ne se myös saa.Kuulisimme mielellämme, jos robotti-imureista on kysyttävää, kommentteja tai kokemuksia. Keskustelua voi käydä vaikkapa keskustelualueidemme-ketjussa.Olemme vuodesta 2018 lähtien arvostelleet robotti-imureita ja muuta kodin robotiikkaa, joten suosittelemme tutustumaan myös muihin arvosteluihimme: