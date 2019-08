Star Wars -sarja The Mandalorian sai ensimmäisen trailerin

Disney on julkaissut ensimmäisen virallisen trailerin tulevalle Star Wars -sarja The Mandalorianille. Kyseessä on Lucasfilmin tuottama ja Jon Favreun luoma televisiosarja, jossa seurataan Mandalore-planeetan palkkionmetsästäjää. Disney on julkaissut ensimmäisen virallisen trailerin tulevalle Star Wars -sarja The Mandalorianille. Kyseessä on Lucasfilmin tuottama ja Jon Favreun luoma televisiosarja, jossa seurataan Mandalore-planeetan palkkionmetsästäjää.

Kyseisen maailman palkkiometsästäjät tulivat tietysti tutuksi Boba Fettin myötä, mutta tällä kertaa hahmolle ei anneta – ainakaan tässä vaiheessa – muuta nimeä kuin the Mandalorian (suom. mandalorelainen).



Mikäli trailerista voi päätellä mitään, niin sarja tulee tarjoamaan Star Warsin tyyliin eeppisiä maisemia, mukaansatempaavaa tarinankerrontaa sekä ilmesesti aimo annoksen toimintaa, jota tietysti voi odottaa vaarallisen ammatin haltijalta.



Sarjan virallisen premissin mukaan The Mandalorianissa seurataan yksinäistä pyssysankaria, joka seikkailee galaksin reunamilla Uuden tasavallan auktoriteetin ulottumattomissa.



Itse mandalorelaista näyttelee Game of Thronesin Oberyn Martellina tunnettu Pedro Pascal ja muita kärkinäyttelijöitä ovat mm. Nick Nolte, Gina Carano sekä Giancarlo Esposito.



Sarja saapuu Disneyn uuteen suoratoistopalveluun Disney+:aan marraskuun 12. päivä.