Tässä Netflixin syyskuun kaikki Originals-uutuussarjat

Syyskuuhun on vielä viikon verran aikaa, mutta jo nyt tiedämme mitä uutuuksia Netflix on tuomassa palveluunsa ensi kuun aikana. Originals-sarjojen osalta tarjonta kasvaa mukavasti ja tarjolla on uutta niin lapsille, rikossarjojen muodossa kuin dokumenttiasrjoissakin.