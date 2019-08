Syyskuun Netflix Originals -elokuvat ja stand up -spesiaalit

Netflixin alkuperäistuotannosta löytyy komediaa kuusitoistavuotiaan ja peräti 185-senttisen Jodi-koulutytön tarinassa nimeltäja kulttisarja Between Two Fernsin elokuvamuunnoksen,, muodossa, jossa mm. Kauhea kankkunen -elokuvista tuttu Zach Galifianakis jatkaa sarjan hulvattomia julkkishaastatteluja.Hieman totisempaa viihdettä puolestaan tarjoaa sci-fi-draama, jossa sarjamurhaajaa etsivä poliisi joutuu turvautumaan kuun syklien tulkintaan ratkaistakseen tapauksen.Dokumenttien puolella tarjontaa vahvistaa Chelsea Handlerin Amerikan valkoisten etuoikeuksia kartoittavasekä, jossa sisaruksista koostuva kolmikko matkaa jalan Skotlannista Lontooseen veljen kuoleman jälkeen. Lisäksikertoo Johnny Cashin ja Los Tigres del Norten legendaarisesta konsertista Folsomin vankilaan, josta on kulunut nyt 50 vuotta.Kolmen elokuvan ja kolmen dokumentin lisäksi tulossa on myös kolme erittäin kovan luokan stand up -uutuutta. Bill Burr palaa räävikkäänä Netflix-lavalla uutuusspesiaalissaan, maailmankuulun vatsastapuhujan Jeff Dunhamin uusin on nimeltäänja brittikoomikko Mo Gilliganiltä tulee ensimmäinen Netflix-spesiaaliTässä kaikki mainitut uutuudet aikajärjestyksessä:EvelynLos Tigres del Norte at Folsom Prison