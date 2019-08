OnePlus-pomo: OnePlus TV kilpailee huippuvalmistajia, kuten Sonyä ja Samsungia, vastaan

OnePlus paljasti jo liki vuosi sitten , että yhtiö työstää omaa älytelkkariaan. Pian televisio on jo saapumassa markkinoille, mutta monta yksityiskohtaa on vielä hämärän peitossa.

Osaan näistä on vastattu toimitusjohtaja Pete Laun toimesta Gadgets360:n haastattelussa . Erityisen mielenkiintoista haastattelussa annetuista tiedoista on se, ettei kyseesssä ole missään nimessä halpistelevisio.Laun mukaan OnePlus kilpailee markkinoilla huipputekniikalla ja haluaa haastaa siten kärkivalmistajia, kuten Samsungin ja Sonyn. OnePlus-toimitusjohtaja kertoi myös, että paneelissa käytetään QLED-tekniikka, joka on tuttu mm. Samsungin arvokkaammista malleista.Televisio toimii myös suurena älynäyttönä ja se toimii erityisen hyvin yhteen tietysti OnePlus-älypuhelinten kanssa. Monet mainituista toiminnallisuuksista kuulostavat monilta osin älykaiutinten ja -näyttöjen toiminnoilta.OnePlus TV:n julkaisu tapahtuu aluksi Aasiassa , mutta yhtiöstä on luvattu, että Euroopan ja Yhdysvaltojen julkaisun eteen tehdään kovasti töitä.