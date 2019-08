Spotify tarjoaa jatkossa ensimmäiset kolme Premium-kuukautta ilmaiseksi

Tietysti jo aiemmin palvelua on saanut kokeilla ilmaiseksi, kenties joissain tapauksissa jopa 90 päivän ajan, mutta tästä edespäin tämä koskee uusia Premium-asiakkaita hamaan tulevaisuuteen saakka.Toistaiseksi, alkaen tänään, ilmaisjakso koskee ainoastaan tavanomaisia yksityistilauksia sekä opiskelitilauksia, mutta piakkoin Spotify aikoo laajentaa sen myös Duo- ja perhetilauksiin.Spotify on ottanut kenties mallia Applelta, joka palvelun alussa houkutteli asiakkaita juurikin maksuttoman tilauksen avulla. Toki palvelut eroavat siinä, että Applella ei ole lainkaan tarjota mainoksiin perustuvaa maksutonta versiota.Applen kiri on ollut tietysti kova ja se on laittanut painetta markkinaykkösen rattaisiin, mutta amerikkalaisjätti ei ole maailmanlaajuisesti sen lähempänä kärkipaikkaa maksullisissa käyttäjissä kuin aivan alkumetreillä, päinvastoin, kuten oheisesta grafiikasta ilmenee.Spotifyllä on tietysti omat ongelmansa, joista ei vähäisimpänä kannattavuus sekä viimeisimpänä taistelu lakituvassa Eminemin levy-yhtiötä vastaan.