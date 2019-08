Eminemin rap-uran alkuvaiheen julkaisija Eight Mile Style on haastanut suoratoistopalvelu Spotifyn oikeuteen, rap-uran alkuvaiheen julkaisijaon haastanut suoratoistopalveluoikeuteen, kertoo The Hollywood Reporter . Haasteen mukaan Spotify ei ole hankkinut Eminemin musiikkiin asiaankuuluvia lisenssejä.

Eight Mile Stylen mukaan Spotify ei ole myöskään noudattanut viime vuoden lopulla Yhdysvalloissa voimaan tullutta Music Modernization Act -lakia, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa artistien saamien korvausten maksuprosessia. Haasteessa todetaan myös, että Spotify on merkannut Eminemin yhden suurimman hitin Lose Yourself -kappaleen tekijänoikeuksiltaan epäselväksi.



Eminemin musiikista vaaditaan nyt kunnon korvauksia, sillä Eight Mile Stylen mukaan se on saanut vain satunnaisia korvauksia Spotify-soitoista. Eminem itse ei ole enää missään tekemisissä Eight Mile Stylen kanssa, joten hän ei ole myöskään varsinainen osapuoli haasteessa.



Eight Mile Stylen mukaan se hakee korvauksia, jotka voivat kasvaa jopa miljardeihin dollareihin. Spotifyn markkina-arvo on noin 26 miljardia dollaria.