EU tutkii Facebookin toimet – Syynissä uusi Libra-valuutta

Facebook paljasti kesäkuun puolivälin jälkeen paljasti kesäkuun puolivälin jälkeen oman Libra-virtuaalivaluutan , jonka tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa rahansiirtämistä. Se ei varsinaisesti kilpaile valtiollisten valuuttojen kanssa, sillä sen arvo on sidottu näihin valuuttoihin.

Yhdysvalloissa Libra aiheutti ison poliittisen kohun ja Euroopassa se on joutunut jo vastatuuleen, vaikka valuutan käyttö alkaa vasta ensi vuonna. Euroopan komissio nimittäin tutkii onko Librassa kilpailulainsäädännön vastaisia piirteitä. Pelkona on, että Libra sulkee ulkopuolelle kilpailevia palveluita.



Tutkinnassa on esimerkiksi se, miten Facebook aikoo integroida Libran viestipalveluihinsa. Komissiota huolettaa myös se, miten Facebook käsittelee ja siirtää kuluttajista hankittua dataa.



Libra on suunniteltu maailmanlaajuiseen käyttöön. Facebookin tavoitteena on aloittaa rahan käyttö vuoden 2020 aikana.