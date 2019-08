Applen oma luottokortti tuli saataville – Saat ostosten hinnasta osan takaisin

Applen visio maailman elintason parantamisesta on vienyt sen älypuhelimista terveyspalveluihin ja tänä keväänä yhtiö laajeni jo syvemmälle ihmisten arkeen, kun Apple esitteli oman Apple Card -luottokortin. Applen visio maailman elintason parantamisesta on vienyt sen älypuhelimista terveyspalveluihin ja tänä keväänä yhtiö laajeni jo syvemmälle ihmisten arkeen, kun Apple esitteli oman Apple Card -luottokortin.

Yhdessä Goldman Sachsin kanssa kehitetty luottokortti on nyt tuotu saataville Yhdysvaltojen markkinoille, jossa sitä voivat käyttää iPhonen omistajat – kunhan he täyttävät luottokortin edellyttämät taloudelliset vaatimukset. Luottokortin pystyy hankkimaan avaamalla iPhonesta Wallet-sovelluksen ja jättämällä hakemuksen.



Apple perustelee finanssimarkkinoille laajentumista sillä, että se haluaa korjata luottokorttimarkkinoilla harjoitetut epämääräiset toimintatavat. Apple ei aio periä kortin käytöstä koron lisäksi muita maksuja, mutta sen sijaan palkitsee käyttäjiään cash back -ohjelmallaan. Apple maksaa kolme prosenttia ostoksen hinnasta takaisin yhtiön omien tuotteiden ostamisesta ja kaksi prosenttia kaikista muista Apple Payllä tehdyistä ostoksista. Sadasosan ostoksen hinnasta saa takaisin Apple Card -kortilla tehdyistä ostoista.



Apple Card on yhdistetty Applen Wallet-sovellukseen, jonka kautta voi seurata yksityiskohtaisesti omaa taloutta.