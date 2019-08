YouTube Originals -sarjat voit katsoa pian ilmaiseksi

Google on pyrkinyt nostamaan profiiliaan mediamaailmassa erityisesti YouTuben avulla, mutta syystä tai toisesta sen maksulliset YouTube-palvelut, kuten YouTube Music Premium ja YouTube Premium eivät ole onnistuneet halutulla tavalla.Niinpä Google onkin kertonut aiemmin , että se suunnittelee mm. YouTube Originals -sarjojen julkaisua myös ilmaiseksi nähtäväksi mainosrahoitteisena. Nyt YouTube onkin paljastanut, että sen Originals-sarjoihin pääsee pian käsiksi myös ilman YouTube Premium -tilausta.Sarjat, elokuvat ja livetaltioinnit saapuvat kaiken kansan katsottaviksi syykuun 24. päivä alkaen, jonka jälkeen Premium tilausta ei tarvita enää YouTube Originals -sisällön katsomiseen.Tämänkin jälkeen toki Premium-jäsenillä on etuja, joita ei saa ilmaiseksi. Näistä olennaisin on tietysti mainoksettomuus, joten mainokset eivät häiritse katselukokemusta.Muita etuja ovat pääsy kaikkiin jaksoihin heti ensimmäisen jakson julkaisun yhteydessä, mahdollisuus ladata sisältö paikalliseti offline-katselua varten sekä erillistä yksinoikeussisältöä mm. director's cut -tyylisesti.YouTube Premiumin hinta on edelleen 12 euroa kuukaudessa ja se sisältää YouTube Music Premium -tilauksen.