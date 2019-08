Xbox-pomo leikkaa suoratoistokonsolihuhulta siivet

Nyt viimeistään on selvää, ettei Microsoftilta ole enää tulossa halvempaa, pelkästään pilvipelaamiseen tarkoitettua konsolia, jonka arvioitiin olevan huhujen mukaan peruttu Lockhart-malli. Tämän on vahvistanut Xbox-pomo Phil Spencer Gamespotille Yhtiö ei Spencerin mukaan työstä tällä hetkellä suoratoistokonsolia, vaan keskittyy sen pilvipelipalvelun kehittämiseen. Microsoft on laittanut paljon paukkuja pilvipalvelu xCloudiin, jonka testaus alkaa syksyllä Panokset ovat niin kovat, että kättä on lyöty sen osalta päälle jopa arkkivihollisen Sonyn kanssa.Palvelu mahdollistaa pilvipelaamisen useilla eri alustoilla eikä siten ole rajoitettu pelkästää Xbox-konsoleihin. Yhtiö uskoo, että pilvipelaaminen on tulevaisuuden juttu, mutta ei aio lopettaa panostamista perinteisempään pelaamiseen levyjen tai latausten avulla.Esimerkiksi nopeiden FPS-pelien osalta Spencer myöntää, että suoratoistopelaaminen ei tarjoa täysin viiveetöntä räiskintää.