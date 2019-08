Laitteet vaarassa kriittisen Bluetooth-haavoittuvuuden johdosta

Ongelmasta johtuen pahaa-aavistamattomat Bluetooth-laitteen käyttäjät voivat altistua hyökkäykselle, jossa päästää käsiksi langattomasti välitettyyn dataan. Teknologiasta vastaava organisaatio Bluetooth SIG on varoittanut nk. KNOB-hyökkäyksestä.KNOB-hyökkäys toteutetaan paritusprosessin väliintulona, jossa yhteysavaimen pituutta voidaan lyhentää, joka puolestaan tarkoittaa, että se voidaan purkaa yksinkertaisella nk. brute force -tekniikalla, jossa testataan kaikkia mahdollisia kombinaatioita.Ongelma esiintyy myös jo aiemmin paritetuissa laitteissa ja on ollut olemassa peräti pari kymmentä vuotta korjaamatta.Tutkijoiden mukaan kaikki testatut laitteet suosituilta valmistajilta, joissa käytettiin kyseistä Bluetooth BR/EDR -salausta aina Bluetooth Classicin versiosta 1.0 versio 5.1:een asti olivat haavoittuvaisia.Muun muassa Broadcomin, Qualcommin, Applen ja Intelin piireihin onnistuttiin tutkijoiden toimesta pääsemään käsiksi KNOB-hyökkäyksellä, mutta ainakin osa valmistajista on jo julkaissut omat päivityksensä, jotka estävät haavoittuvuuden hyväksikäytön.Päivittäminen onkin erittäin tärkeää, jotta haavoittuvuus saadaa suljettua. Valitettavasti monet Bluetooth-laitteet jäävät käyttäjän toimesta päivittämättä, mikäli sitä ei ole tehty helpoksi.Lisäksi valmistajien vastuulla on julkaista päivitykset, joita ei välttämättä pienemmiltä valmistajilta tule lainkaan, tai ainakaan nopeassa aikataulussa.