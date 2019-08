Google päivittää Drive-pilvipalvelua pikakuvakkeilla

Pikakuvakkeet mahdollistavat esimerkiksi, että samaisen tiedoston käyttö kahdessa eri työympäristössä helpottu, kun niille voidaan luoda omat pikakuvakkeet varsinaiseen dokumenttiin.Tässä vaiheessa ominaisuus on vielä yhtiö kehitettävänä, mutta Android Centralin mukaan Google alkaa testata ominaisuutta julkisesti piakkoin, kenties jo tulevina viikkoina, Drivessä.Käyttäjät voivat luoda pikakuvakkeita niin Google Docs -dokumenteille, taulukoille, kuville, PDF-tiedostoille, Microsoft Office -dokumenteille kuin muillekin Drivessä säilytetyille tiedostoille.Uudesta ominaisuudesta on julkaistu jo beetaohjelma, johon pystyy hakemaan organisaationa täällä Hiljattain yhtiö esitteli G Suiten kaikille käyttäjille prioriteetisivun, jonka avulla tärkeimmät tiedostot on helpompi pitää tallessa ja esillä.Google pyrkii uudistuksilla parantamaan sen G Suite -ympäristön soveltuvuutta arkikäytön lisäksi myös ammattiyhteisöissä, jossa monipuolisemmat ominaisuudet, ja erityisesti yhteisölliset ja jakamiseen liittyvät sellaiset, ovat tarpeen.Microsoftilla on tietysti vahva asema mm. Office-sovellusten ja -palvelujen suhteen, jota Google pyrkii horjuttamaan.