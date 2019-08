Sony julkaisi uusia PS4-ohjaimia uusilla väreillä

Sony on julkaissut uusia DualShock 4 -ohjaimia PlayStation 4:lle. Kyseessä ovat uudet värikkäämmät vaihtoehdot, joita saa nyt neljän eri värisenä ja jopa kuvioinnilla varustettuna. Sony on julkaissut uusia DualShock 4 -ohjaimia PlayStation 4:lle. Kyseessä ovat uudet värikkäämmät vaihtoehdot, joita saa nyt neljän eri värisenä ja jopa kuvioinnilla varustettuna.

Ohjaimista kolme on kaksisävyisiä versioita ja viimeinen puolestaan camo-tyylisesti kuvioitu malli. Kaksisävyisissä värit ovat purppura Electric Purple, pinkki Rose Gold, sekä sininen Titanium Blue. Naamiointiväritys on puolestaan punainen Red Camouflage.



Sininen ja pinkki versio ovat metallinhohtoisia ja niistä tuleekin helposti mieleen esimerkiksi laatupuhelinten väritys.



Pinkin Rose Gold ohjaimen lisäksi yhtiö julkaisi myös uuden Rose Gold -version langattomista kuulokkeistaan, joka tietysti sopii loistavasti samanvärisen ohjaimen kanssa. Valitettavasti muita värivaihtoehtoja ei ole saatavilla kuulokkeisiin.



Uusien DualShock 4 -ohjainten hinta on 65 dollaria ja kuulokkeiden 100 dollaria. Ne saapuvat myyntiin Yhdysvalloissa syyskuussa, mutta valitettavasti tässä vaiheessa ei ole tietoa Euroopan julkaisusta.