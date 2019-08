OnePlus paljasti tulevan telkkarinsa nimen ja logon

Älypuhelimistaan tunnetuksi tullut kiinalaisyhtiö OnePlus on siirtymässä uuteen aikaan. Niin kutsutuilla lippulaivantappajilla nousunsa aloittanut yritys on kasvanut ja etsii uusia kasvu-uria muista tuotekategorioista.

OnePlus ilmoitti jo liki vuosi sitten , että se alkaa valmistaa televisioita. Nyt yhtiössä on tehty yksi uusi askel television julkistuksen suuntaan, sillä OnePlus on vihdoin vahvistanut tuotteen nimen ja julkistanut myös logon.Projektinimi OnePlus TV on vahvistunut myös viralliseksi tuotenimeksi, joka ei varmastikaan yllätä. Myöskään logossa ei ole juuri mitään yllättävää, vaan OnePlussan logon vieressä komeilee kirjainparivaljakko TV.Huhujen mukaan Suomessa, tai edes Euroopassa, telkkaria ei valitettavasti ainakaan alkuun nähdä, vaan julkaisu tapahtuu ensiksi Kiinassa ja Intiassa. Virallista julkistusta ei ole vielä tehty, joten pieni toivon pilke on vielä elossa, että OnePlus tuo laitteen pikaisesti myös länteen.Huhut kertovat, että kyseessä on Android TV:n kustomoidulla versoilla varustettu laite, joka saapuu 43, 55, 65 ja 75 tuuman malleissa.