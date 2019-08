Jopa miljoona sormenjälkeä vuoti – turvallisuusyhtiöllä oli löperöt tietoturvaperiaatteet

Jopa miljoonan henkilön sormenjälki- ja kasvojentunnistustiedot, käyttäjänimet ja salasanat Jopa miljoonan henkilön sormenjälki- ja kasvojentunnistustiedot, käyttäjänimet ja salasanat ovat paljastuneet laajassa tietovuodossa

VPN-verkkoja skannaavaa VPNMentor-palvelua kehittävät tutkijat Noam Rotem ja Ran Locar havaitsivat viime viikolla, että turvallisuuspalveluita tarjoavan Supreman

Biostar 2 -palvelin oli julkisesti saatavilla. Palvelimen tarkoituksena on tarjota Supreman biotunnistuspalveluiden käyttäjille keskitetty paikka oikeuksienhallintaan. Supreman palveluita käytetään tilojen kulunvalvonnassa.



Tutkijt onnistuivat lataamaan palvelimelta 23 gigatavun edestä dataa, mihin sisältyi muun muassa sormenjälkitiedot, salasanat ja käyttäjätiedot. Vieläkin huolestuttavampaa oli tutkijoiden havainto, että palvelimelle päässyt hyökkääjä voisi vapaasti lisätä uusia henkilöitä palvelimelle, jolloin kuka tahansa saisi huomaamattomasti pääsyoikeuden suojattuihin rakennuksiin.



Supreman palveluita käyttävät esimerkiksi Suur-Lontoon poliisi, pankit sekä puolustusalan yritykset. Kaikkiaan palveluita käytetään yli 1,5 miljoonassa kohteessa ympäri maailman.



Ongelmallista on sekin, että palvelimelle oli tallennettu ihmisten sormenjälkiä suoraan, eikä niistä oltu tehty tiivisteitä. Sormenjälkeä ei pystytä muuttamaan yhtä helposti kuin salasanaa, joten vuodon aiheuttamaan vahinkoa on mahdoton korjata.