Trump teki äkkikäännöksen – iPhonen hinta ei nousekaan vielä

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on ilmoittanut viivästyttävänsä muutamille tuoteryhmille tarkoitettuja tullimaksuja. Yhdysvaltojen tarkoituksena on periä syyskuun alusta lähtien 10 prosentin tullimaksu Kiinasta tuotavista tuotteista, joiden arvo vuositasolla on jopa 300 miljardia dollaria. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on ilmoittanut viivästyttävänsä muutamille tuoteryhmille tarkoitettuja tullimaksuja. Yhdysvaltojen tarkoituksena on periä syyskuun alusta lähtien 10 prosentin tullimaksu Kiinasta tuotavista tuotteista, joiden arvo vuositasolla on jopa 300 miljardia dollaria.

Tullimaksujen oli tarkoitus kattaa muun muassa älypuhelimet ja kannettavat tietokoneet, mutta uusimman käänteen myötä Yhdysvallat aikoo viivästyttää tullimaksujen täytäntöönpanoa joulukuun 15. päivään asti. Jotkut tuotteet on myös poistettu tullilistalta kokonaan terveys- ja turvallisuussyiden takia.



Yhdysvaltalaisille elektroniikkayhtiöille päätös lienee suuri helpotus, sillä valtaosa Yhdysvalloissa myytävistä elektronisista laitteista on valmistettu Kiinasta. Tullimaksu olisi joko korottanut tuotteiden hintaa tai sitten yhtiöiden olisi pitänyt leikata katteitaan. Nyt Applella, Microsoftilla, HP:lla ja muilla yrityksillä on joulukuuhun asti aikaa miettiä miten ne aikovat reagoida tulleihin. Yksi vaihtoehto on siirtää tuotantoa pois Kiinasta.



Viivästetty täytäntöönpano koskettaa vain joitain tuotteita (puhelimet, tietokoneet, konsolit jne), joten muilta osin ilmoitetut tullit tulevat voimaan syyskuun ensimmäinen päivä.