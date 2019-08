Huawein ensimmäinen HarmonyOS-laite on tässä

Huawei paljasti viime viikolla oman käyttöjärjestelmän, HarmonyOS:n. Vaikka virallisesti puhelinjätti ei näe ainakaan vielä sitä Androidin korvaajana, voi Kiinan ja Yhdysvaltojen kiristyvät kauppasuhteet ajaa Huawein vaihtamaan käyttöjärjestelmää Androidista Harmonyyn. paljasti viime viikolla oman käyttöjärjestelmän,:n. Vaikka virallisesti puhelinjätti ei näe ainakaan vielä sitä Androidin korvaajana, voi Kiinan ja Yhdysvaltojen kiristyvät kauppasuhteet ajaa Huawein vaihtamaan käyttöjärjestelmää Androidista Harmonyyn.

Ensisijaisesti HarmonyOS on toistaiseksi tarkoitettu kaikenlaisiin kodin älykkäisiin laitteisiin, kuten älykelloihin, älytelevisioihin, tietokoneisiin ja autojen infotainment-ratkaisuihin. Älypuhelimet kuuluvat myös tähän palettiin, mutta käyttöjärjestelmä lanseerataan markkinoille muiden laitteiden kautta. Ensimmäinen HarmonyOS-pohjainen laite onkin jo esitelty.



Kyseessä on Honor Vision TV, joka tulee Kiinan markkinoille jo tällä viikolla. Television 55-tuumaisen 4K-näytön sisältöjä käsitellään Huawein itse kehittämällä Honghu 818 -piirillä. Markkinoille on tulossa myös kehittyneempi Honor Vision Pro -televisio, jossa on edelliseen verrattuna pop-up-tyylinen kamera sekä kuusi mikrofonia. Lisävarusteista voi olla hyötyä jos haluaa käydä television kautta esimerkiksi videopuheluita.



Huawei aikoo keskittää HarmonyOS-lanseeraukset Kiinaan, joten nämäkään televisiot tuskin tulevat länsimaisille markkinoille ihan vähään aikaan.