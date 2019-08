Suoratoistopalveluiden "tv-opas" listasi 15 suosituinta sarjaa

Stranger Things (Netflix)

Dark (Netflix)

Game of Thrones (HBO)

The Handmaid's Tale (Hulu)

Chernobyl (HBO)

Euphoria (HBO)

Black Mirror (Netflix)

Big Little Lies (HBO)

Legion (Hulu)

Veronica Mars (Hulu)

Good Omens (Amazon)

The Good Place (Hulu, Netflix)

Money Heist (Netflix)

The 100 (Netflix)

Rick and Morty (Hulu)

Ohjelmiston osalta voisi helposti kuvitella, että Netflixillä on melkoinen etulyöntiasema, sillä yhtiöllä on paitsi jo hyväksi havaittuja brändejä niin myös valtava ohjelmistobudjetti, mutta mitkä ovat tällä hetkellä suosituimmat suoratoistosarjat?Suoratoistopalveluiden tv-oppaana itseään pitävä Reelgood on listannut, ja paljastanut ne BGR:lle , omiin tietoihinsa perustuen mitkä sarjat ovat yleisön suosiossa juuri tässä historian hetkessä. Tarina ei kerro millaisilta käyttäjiltä tiedot on kerätty, mutta olettaa saattaa, että data on melkoisen yhdysvaltalaisvoittoista.Kuten olettaa saattaa, niin Netflixillä on erittäin vahva edustus viidentoista kärjessä, mutta kovin dominoiva se ei kuitenkaan ole. Listan sarjoista kuusi nimittäin löytyy Netflixistä.Kärkipaikan on ottanut jokseekin odotetusti Stranger Things, joka juuri sai kolmannen kauden. Kakkosena on hieman yllättävämmin saksalaissarja Dark.Mukaan tosin mahtuu myös mm. HBO:n suosittuja sarjoja, ja kärkikuusikossa onkin peräti kolme HBO:n sarjaa vaikka kaksi ensimmäistä onkin Netflixin alkuperäistuotantoa. Kaikkiaan mukaan mahtuu neljlä HBO:n sarjaa, jotka ovat kaikki kärkikymmenikössä.Yhdysvalloissa suosittu Hulu on myös mukana peräti viidellä sarjalla ja onpa mukana myös mm. Amazonin väriä Good Omensin muodossa.Pidemmittä puheitta tässä itse lista: