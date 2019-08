Discordin uusi Go Live -ominaisuus on Twitch pienoiskoossa

Keskustelualusta Discord on kertonut uudesta suoratoisto-ominaisuudesta, joka kantaa nimeä Go Live. Tällä yhtiö pyrkii tuomaan pelien suoratoiston pienempiin piireihin. Keskustelualusta Discord on kertonut uudesta suoratoisto-ominaisuudesta, joka kantaa nimeä Go Live. Tällä yhtiö pyrkii tuomaan pelien suoratoiston pienempiin piireihin.

Discord on ohjelmisto, joka mahdollistaa keskustelun eri yhteisöissä ja kanavissa. Omien yhteisöjen luominen on helppoa, ja niissä voi jakautua eri kanaville keskustelemaan tekstin, kuvien tai reaaliajassa äänen tai jopa videon avulla.



Nyt yhtiö on päättänyt ottaa askeleen striimamisen suuntaan. Discordin uusi Go Live -ominaisuus mahdollistaa pelaamisen suoratoiston pienelle yleisölle. Kyseessä on siis Twitchin kaltainen palvelu sitä pienemmälle yhteisölle.



Go Live on laajennus Discordin näytönjakamisominaisuuteen, joka jo aiemmin mahdollisti näytön jakamisen ja video chat -ominaisuuden maksimissaan kymmenen henkilön kesken.



Suoratoisto-ominaisuus tukee ilmaisversiossa 720p-resoluutiota, mutta maksullinen Nitro Classic -tilaajat mahdollistaa 1080p ja 60fps suoratoiston ja Nitro-tilaajille maksimiresoluutio on 4K.



Nähtäväksi jää kuinka monet haluavat striimata pelejään maksimissaan kymmenen hengen tutulle yleisölle sen sijaan, että laittaisivat sisältönsä kaikkien nähtäville Twitchiin tai kilpaileviin palveluihin.