Kaikki Netflixin omat elokuvat ja stand up -spesiaalit elokuussa

Tietysti myös elokuvarintamalla Netflix tuo elokuussa uutuuksia, mutta aivan samanlaista massaa ei saada. Uutuuselokuvissakin on tosin muutama erittäin mielenkiintoinen tapaus ja lisäksi tulossa on myös parit uudet stand up -spesiaalit.Uutuuselokuvissa on tarjolla erityisesti komediaa. Niihin kuuluvat Marlon Wayansin tähdittämä slapstick-komedia, äitienpäivänä unohdettujen äitien pienimuotoisesta seikkailusta kertova, jota tähdittävät mm. Patricia Arquette, Angela Bassett ja Felicity Huffman, sekä Christina Milianin tähdittämä romanttinen, jossa laitetaan kuntoon vanhaa uusiseelantilaista majataloa.Kansainvälistä komediaa tarjoavat puolestaan ranskalaiskaverusten luokkakokousreissusta kertovasekä espanjalaiskomedia, jossa Baskimaan kyläläiset haluavat osaksi sveitsiä.Kuun ainoa dokumenttielokuva on japanilaisen anima-animaation syntyyn ja nousuun perehtyväja lisäksi tarjolla on elämänkertaelokuvaranskalaisesta spiritismin isästä Allan Kardecista.Stand up -spesiaaleissa tarjolla on puolestaan Simon Amstellinsekä The Carmichael Show'sta tutun Tiffany HaddishinTässä vielä lista elokuun uusista Netflix Originals -elokuvista ja stand up -speciaaleista järjestyksessä:Kardec