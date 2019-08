Suosittu streamaaja Ninja jättää Twitchin ja siirtyy Mixeriin

Ilmaiseksituskin Microsoftin palveluun liittyy, mutta summia ei ole paljastettu. Alkuvuodesta raportoitiin, että EA maksoi Ninjalle miljoona dollaria, että hän streamaa Apex Legends -peliä.Ninja ilmoitti asiasta sosiaalisessa mediassa videon kera, jossa hän kertoi tämän olevan uusi luku hänen urallaan ja lupasi, että streamaaminen jatkuu samalla tavalla. Vain eri palvelussa.Ninja on kertonut tienanneen lähes 10 miljoonaa dollaria vuoden 2018 aikana, joten siirtyminen Mixeriin on Microsoftille iso voitto. Twitch on pitkälti hallinnut markkinoita, mutta tämän siirron myötä Mixer saaneen paljon uusia käyttäjiä. Kirjoitushetkellä Ninjan Mixer-tili on kerännyt jo yli 60 tuhatta seuraajaa.Lue myös: