Spotify jatkaa kasvu-uralla, mutta tappiota syntyy edelleen

Suoratoistopalvelu Spotify on monien muiden pörssiyhtiöiden tavoin julkaissut tänään huhti-kesäkuun tuloksen. Osavuosiraportin mukaan Spotify on onnistunut kasvattamaan Premium-tilaajien määrää 108 miljoonaan kappaleeseen. Kun kuuntelijoihin lasketaan myös ilmaisversion käyttäjät, kasvaa lukema 232 miljoonan kappaleeseen.

Analyytikot olivat odottaneet Premium-tilaajien määrän kasvavan 108,5 miljoonaan kappaleeseen, joten näistä odotuksista Spotify jäi puolella miljoonalla kuuntelijalla. Ilmaiskäyttäjiä oli sen sijaan odotuksia enemmän – analyytikot ennustivat kokonaiskuuntelijamäärän olevan 227,7 miljoonaa kappaletta. Spotifyn liikevaihto kasvoi 1,67 miljardiin euroon huhti-kesäkuussa, mutta teki siitä huolimatta edelleen tappiota.



Tappiota syntyi 76 miljoonaa euroa, mikä on tosin selvästi vähemmän kuin vuoden takainen 394 miljoonan euron negatiivinen tulos. Liikevaihdosta peräti 90 prosenttia on peräisin Premium-tilaajilta.



Spotifyn tärkeimmällä kilpailijalla eli Apple Musicilla on noin 60 miljoonaa maksavaa asiakasta.