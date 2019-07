EA huipputulokseen – Ilmainen Sims ja Apex rahanpainajina

Alkuvuodesta julkaistu Apex Legens on osoittautunut rahantekokoneeksi Electronic Artsille. Alkuvuodesta julkaistu Apex Legens on osoittautunut rahantekokoneeksi Electronic Artsille.

EA:n vuosiraportista paljastuu yhtiön tekevän parhaillaan loistavaa tulosta ja suurimpia syitä siihen on Apex Legends. Battle royale-pelillä on EA:n mukaan kymmenen miljoonaa viikoittaista pelaajaa. Yhtiön talousjohtaja Blake Jorgensen uskookin pelin tuottavan suuria summia EA:lle seuraavan kymmenen vuoden ajan, kuten esimerkiksi FIFA ja The Sims ovat tehneet.



EA:n mukaan Apexin toinen kausi on ylittänyt odotukset ja peli onkin yhtiön mukaan sen nopeimmin kasvava peli. EA:n lähitulevaisuuden suunnitelmat pelille ovat esport-kilpasarjan perustaminen sekä pelin julkaiseminen mobiilille.



Ikisuosikki The Sims taas on yhtiölle, kuin lupa painaa rahaa. Viisi vuotta sitten julkaistun The Sims 4:n laajennusosien ja tavarapakettien lataukset ovat olleet nousussa 55% viime vuoteen verrattuna. Keväällä Simsin uusin versio oli saatavilla yhtiön pelikaupasta ilmaiseksi, joka on selvästi onnistunut koukuttamaan pelaajat ja saaneet heidät ostamaan lisäosia ja -paketteja peliin.



Vuosiraportin mukaan Electronic Artsin tulos oli huimat 1,21 miljardia plussalla.