Venezuela kiertää talouspakotteita bitcoinin avulla

Espanjalaisen Venezuelan hallinnon laatimasta viritelmästä, jolla presidentti Nicolas Maduro ja hänen hallintonsa yrittävät kiertää Yhdysvaltojen asettamia pakotteita. Espanjalaisen ABC-julkaisun tutkivan journalistit ovat päässeet vihille hallinnon laatimasta viritelmästä, jolla presidenttija hänen hallintonsa yrittävät kiertää Yhdysvaltojen asettamia pakotteita.

Maduron hallinto ohjaa nimittäin Maiquetian kansainvälisen lentokentän keräämät verotulot Jetman Pay -nimiseen mobiilisovellukseen ja muuntaa rahat sen avulla virtuaalivaluutoiksi. Bitcoinit ja muut virtuaalivaluutat muunnetaan tämän jälkeen venäläisissä, kiinalaisissa, hongkongilaisissa ja unkarilaisissa pörsseissä Yhdysvaltojen dollareiksi ja rahat siirretään takaisin Venezuelaan.



Toistaiseksi tällainen kuvio on käytössä vain yhdellä lentokentällä, mutta suunnitelmana on ilmeisesti laajentaa sovelluksen käyttöä.



Venezuela lanseerasi viime vuonna myös oman El Petro -virtuaalivaluutan, josta on kovasti yritetty tehdä kansalaisten pääasiallinen vaihdonväline, mutta se ei ole ottanut tuulta alleen.