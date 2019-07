20v sitten: Winamp ja kilpailevat MP3-soittimet sekä ohjelmien ulkoasun merkitys

Softapäivityksiä: Winamp

Yrityskauppa: Customize.org



Black Dawn v1.1 - yksi AfterDawnin virallisista skineistä Winampille

Softwapäivitys: Sonique



Sonique v1.95, oletusulkonäollään

Kultakuumeen aikakausi

AfterDawn heinäkuussa 1999

Näitä lukiessa muistutamme taas, että AfterDawn keskittyi alkuvuosinaan varsin tiukasti pelkästään audio- ja videoteknologiasta raportointiin. Tuolloin uutispuolemme täydensi kokonaisuuttamme, johon kuuluivat sekä oppaat, ohjelmalataukset että monet muut video- ja audioteknologiaan liittyvät sisällöt. Tämän vuoksi uutisista löytyy varsin vähän "yleistä teknologiaa", jonka aika koitti sivustollamme vasta myöhemmin, kun maailma, teknologia ja sivustommekin muuttuivat.Vuonna 1999 uutisoimme varsin aktiivisesti Windows-ohjelmistojen päivityksistä, jos ne sivusivat sivustomme focusta. Käytännössä siis kaikista merkittävistä a/v-alan ohjelmistoista pyrittiin uutisoimaan, kun niistä uusia versioita ilmestyi.Tähän kategoriaan kuului ehdottomasti uutinen päivittymisestä versioon v2.24 heinäkuussa 1999. Ohjelma kehittyi tuolloin varsin vauhdilla, ollen samalla ylivoimaisesti maailman suosituin MP3-tiedostojen toistoon tarkoitettu ohjelma.Winampin matka on noiden kulta-aikojen jälkeen ollut varsin monipuolinen ja monella tavalla myös surullinenkin. Ohjelman kehittänyt yhtiömyytiin jo kesäkuussa 1999, hieman ennen AfterDawnin perustamista, silloiselle nettijättiläiselle:lle hulppealla 400 miljoonalla dollarilla.Kaupan jälkeen Winampin kehitystyö jatkui varsin kiihkeänä ja ohjelmalla oli selkeästi hyvä koti AOL:n suojissa. Mutta nettikuplan puhjettua, AOL:lta alkoivat loppua pelimerkit sekä kiinnostus sovelluksen kehitykseen. Winamp ei koskaan muodostunut sellaiseksi rahakoneeksi, joksi AOL sitä oli alunperin kaavaillut.Niin pikkuhiljaa sovelluksen kehitystyö alkoikin hiipumaan, alkuperäisten kehittäjien nostaessa kytkintä yhtiöstä, kuka mistäkin syystä. Vuonna 2003 sovelluksen alkuperäinen kehittäjä julkaisi salaa AOL:ltä yksityiseen tiedostojenvaihtoon tarkoitetun WASTE -ohjelman . Tämä oli ilmeisesti lopullinen niitti suhteelle ja Frankel lähti yhtiöstä vuoden 2004 alussa Lopulta, vuonna 2013 AOL ilmoitti lakkauttavansa Winampin kehityksen kokonaan ja lopettamalla ohjelman tarjoamisen käyttäjille.Sittemmin Winamp on löytänyt uuden kodin yrityskauppojen myötä belgialaisesta-yhtiöstä, joka julkaisikin vuosien tauon jälkeen ensimmäisen päivityksen sovellukseen viime syksynä . Uusin versio tätä kirjoittaessa on edelleen tuo 2018 syksyllä julkaistu Winamp v5.8 beta . Radionomy on lupaillut uutta, Winamp 6 -versiota vuodelle 2019.Monella tapaa erillisten MP3-soitinten aika on kadonnut historian hämärään, kun MP3-tiedostojen sijaan musiikinkuuntelu on siirtynyt suoratoistopalveluihin. Näistä suurimpana tietysti, joka on nyt pitkästi musiikkisoittimena yhtä suosittu kuin Winamp oli huippuvuosinaan.On vaikea selittää nykypäivänä sitä, miten tärkeää ohjelmien ulkonäkö oli tuolloin, 20 vuotta sitten. Mutta yritetään. Maailman suosituin mediasoitin oli tuolloin siis edellämainittu Winamp. Sen ympärille oli rakentunut huikea ekosysteemi, joka tuotti ohjelmalle uusia laajennuksia sekä ennenkaikkea "skinejä", joilla soittimen ulkoasua pystyttiin muokkaamaan.Ja tämä puoli oli siis valtaisa bisnes. Niin iso, että kun suurin pelkästään sovellusten - pääasiassa Winampin - "skinejä" ilmaiseksi jakelevista sivustoista myytiin, ylitti se uutiskynnyksen sekä meillä että monissa muissakin teknologiamedioissa.Eli yhtenä heinäkuun 1999 uutisena kerroimme miten skinien jakeluun keskittynyt sivusto, Customize.org, myytiin Rare Medium Groupille 20 vuotta on pitkä aika.. Tätä kirjoittaessa kyseisessä osoitteessa vastaa vain palvelimen defaulttisivu, eli sivustoa ei ole enää olemassa. Palvelu on ilmeisesti sinnitellyt hengissä aina viime vuoteen asti, keskittyen edelleen käyttäjien luomiin sovellusten ja käyttöjärjestelmien ulkoasujen muokkauksiin.Jotta tarinamme saisi myös toisen ulottuvuuden, pitää mainita myös toisen MP3-soittimen,n, päivittymisestä uuteen versioon. Tuolloin julkaistiin Sonique v1.05 Ja miksi Sonique on mainitsemisen arvoinen? Kuten sanottua, ohjelmien ulkoasuilla oli huikeasti merkitystä noina vuosina - etenkin niiden räätälöitävyydellä. Ja tässä suhteessa Sonique oli aivan ylivoimainen: ohjelman ulkoasua pystyi muokkaamaan käytännössä vapaasti, myös siten että sovelluksen ei täytynyt olla suorakulmainen, vaan vaikkapa pallonmuotoinen soitin oli täysin toimiva ratkaisu. Yämä oli erittäin harvinaista Windowsilla noihin aikoihin - ja on itse asiassa vieläkin.Tuosta syystä Soniquesta tuli nopeasti vuosituhannen vaihteessa tärkein Winampin kilpailija, juurikin räätälöitävyytensä ansiosta. Ja kuten myös Winamp, myös Sonique päätyi isolla rahalla ison yrityksen omistukseen. Yksi tuon aikakauden nettijättiläisistä,, osti Soniquen hyvin pian ohjelman julkistuksen jälkeen, hulppealla 38,8 miljoonalla dollarilla.Mutta kuten Winampinkin tarina, myös Soniquen tarina sai surullisen käänteen kun dotcom-kupla puhkesi vähän vuosituhannen vaihtumisen jälkeen. Lycos myytiinille kaupan jälkeen ja kun vuoden 2001 keskivaiheilla yritys joutui talousvaikeuksiin, irtisanottiin lähes kaikki Soniquen työntekijät Yhtiön kesken jäänyt projekti Soniquen kakkosversion eteen jäi haaveeksi ja Soniquen kehitys loppui kokonaan vuoden 2002 aikana. Viimeinen vakaa versio ohjelmasta on edelleen ladattavissa-palvelustamme: Sonique v1.96 . Sitä on vaikea taata toimiiko ohjelma enää nykyisillä Windowseilla :-)Vuosi 1999 oli hurjinta teknologiakuplan aikakautta, jolloin hulluimmatkin ideat saivat valtaisaa rahoitusta - ja listautuivat pörssiin tai tulivat ostetuksi isompien toimijoiden toimesta. Myös huikea optimistisuus kaiken suhteen kuvaa tuota ajanjaksoa - rahaa pystyi tekemään lähes millä tahansa uudella ja ihmeellisellä.Tuohon aikaan uutissa vilisivät uudet, kannettavat MP3-soittimet, MP3.com-yhtiön pörssilistautuminen ja monet muut tuon ajan kultakuumeeseen liittyneet otsikot.Kaikkea ei enää 20 vuoden takaisesta ajasta muista. Sivustomme alkoi saamaan vakituisia lukijoita, sivuston rakenne ja fokus alkoivat kuukauden jälkeen hahmottumaan ja kaikella alkoi olemaan pikkuhiljaa paikkansa sivustolla.Kuten teknologiamaailma, mekin olimme optimistisia - uskoimme vahvasti, että sivusto "lähtee lentoon", koska merkit olivat ilmassa ja kaikki näytti menevän varsin mukavasti. Ja tavallaan, olimmehan me oikeassa - 20 vuotta myöhemmin sivustomme on edelleen olemassa, mutta matka on ehkä sisältänyt enemmän yllätyksiä kuin tuolloin arvasimmekaan. Ja tietysti, myös tekijöiden jälkikasvu alkaa olemaan aikuistumassa sekin.Valitettavasti tuon ajan kävijämäärätilastoja tai muuta statistiikkaa ei ole enää saatavilla. Mutta sanottakoon, että lukijamäärät olivat pienen blogin mittapuissa nykyajasta katsottuna, vaikkakin sivuston skaala ja monipuolisuus olikin aivan jotain muuta.Jos jorinat menneisyydestä kiinnostavat, löytyy artikkelisarjan ensimmäinen osa täältä: