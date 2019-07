Teslasta lähtee taas johtajia – Nyt vuorossa teknologiajohtaja

Sähköautoyhtiö Tesla teki odotettua huonomman tuloksen, vaikka yhtiön ajoneuvojen myynti sujuu kappalemäärällä mitattuna hyvin. Toisella vuosineljänneksellä tappiota kertyi 408 miljoonaa dollaria, minkä johdosta yhtiön pörssikurssi lähti kovaan alamäkeen. Sähköautoyhtiöteki odotettua huonomman tuloksen, vaikka yhtiön ajoneuvojen myynti sujuu kappalemäärällä mitattuna hyvin. Toisella vuosineljänneksellä tappiota kertyi 408 miljoonaa dollaria, minkä johdosta yhtiön pörssikurssi lähti kovaan alamäkeen.

Teslalla oli muitakin huonoja uutisia kerrottavana, sillä yhtiön perustaja sekä teknologiajohtaja JB Straubel aikoo jättää tehtävänsä yhtiön johdossa. Sijoittajia yritettiin rauhoittaa sillä, että Straubel tulee jatkamaan "vanhempana neuvonantajana" eli hän ei jättäisi yhtiötä kokonaan, vaikka siirtyykin 15 vuoden jälkeen sivuun. Straubel yritti myös vakuuttaa, ettei hänen lähtöään tule nähdä merkkinä epäluottamuksena Teslan johtoon tai yhtiön tulevaisuudennäkymiin.



Johtajia on lähtenyt tasaisena virtana Teslalta viimeisen vuoden aikana. Straubel on jo toinen lähtevä ylemmän tason johtaja – puoli vuotta sitten Teslan talousjohtaja Deepak Ahuja jätti yhtiön. Heidän lisäksi ovi on käynyt alemman portaan johtajistossa – osa heistä on löytänyt uusia töitä Applen autoprojektin parissa.