Teinit eivät käytä Facebookia - mutta ovat hulluna yhtiön muihin palveluihin

Facebookin, Instagramin ja Snapchatin käyttöprosentit eri ikäryhmissä Yhdysvalloissa, lähde: The Economist

Facebookin syntytarinahan on monelle tuttu: palvelu syntyi yhdistämään yliopistossa opiskelevia ihmisiä toisiinsa. Alun perin palveluun ei voinut edes liittyä, jos ei omistanut sähköpostiosoitetta jostain palvelun sallimasta yliopistosta. Sittemmin Facebook on muuttunut koko kansan sosiaaliseksi mediaksi - ja on monen trendin mukaan pikkuhiljaa myös "mummoutumassa".Ja tilastot tukevatkin tätä väitettä, ainakin Yhdysvalloissa, jossa 12-17 -vuotiaista Facebookia käyttää enää reilu kolmannes. Vielä viitisen vuotta sitten luku oli lähempänä 60 prosenttia. Myös 18-24 -vuotiaiden ikäryhmässä Facebookin käyttö on vähentynyt merkittävästi viiden vuoden takaisiin lukuihin verrattuna. Ainoastaan tätä vanhempien ikäluokkien keskuudessa palvelun suosio on joko pysynyt samanatai ollut varsin merkittävässä kasvussa (45-64 -vuotiaiden ikähaarukka sekä yli 65-vuotiaiden ikäryhmä).Mutta.. Samaan aikaanon kasvanut räjähdysmäisesti etenkin nuorten keskuudessa. Kahdessa nuorimmassa ikäsegmentissä se on jo ohittanut Facebookin käytön selkeästi. Kasvua Instagram on napannut myös muissa ikäryhmissä, mutta näissä se alkuperäinen Facebook on edelleen suosituin. Ja Instagraminhan omistaa Facebook.Kun otetaan vielä lukuun yhtiön kolmas kruununjalokivi,, on varsin huikea dominanssi valmis. WhatsApp ei ole Yhdysvalloissa suosituin pikaviestin - se kunnia kuuluu Facebook Messengerille - mutta monessa muussa maassa, kuten Suomessa, WhatsApp on kaapannut itselleen-aseman viestipalveluissa.Analyytikkojen arvioiden mukaan Instagramin merkitys Facebookin liikevaihdosta on niin ikään rajussa kasvussa - samaan aikaan kun Facebookin oman liikevaihdon kasvu on hiljalleen taittumassa. Yhtiö on myös kertonut suunnitelmistaan tuoda mainokset myös WhatsAppiin , joten yhtiön rahakone tuskin tulee yskimään aivan hetkeen.