Apple jatkaa rekrytointeja Teslan johdosta – Oma auto kehitteillä?

On vaikea keksiä juuri muuta syytä Apple tuoreille rekrytoinneille kuin se, että yhtiö kehittää omaa ajoneuvoa. Apple on nimittäin hankkinut riveihinsä muutamia Teslalla nimeä tehneitä johtajia ja nyt se on saanut napattua itselleen Teslan autojen sisätilojen suunnittelusta vastanneen Steve MacManusin.