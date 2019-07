BMW aikoo optimoida itsestään ajavat autot Kiinan tieverkostolle

BMW ja kiinalainen teknologiajätti Tencent Holdings ja kiinalainen teknologiajätti aikovat avata Kiinaan yhteisen laskentakeskuksen, jossa kehitetään kiinalaiselle tieverkolle optimoitua mallia, jota itsestään ajavat autot voisivat käyttää.

Datakeskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa tämän vuoden loppuun mennessä. Alkuvaiheessa tavoitteena on luoda semiautomaattisen ohjaamisen mahdollistava malli, joka ei vielä korvaa täysin kuskia, mutta vähentää sen tarvetta puuttua ohjaukseen. Lopullinen tavoite on luoda mallit täysin itsenäisesti ajavaa autoa varten. Reutersin lähteiden mukaan datakeskus perustetaan Tianjiniin.



BMW:lle datakeskuksen perustaminen tarkoittaa vahvempaa jalansijaa maailman suurimmassa automarkkinassa ja se myös helpottanee asioimista Kiinan hallinnon kanssa – varsinkin kun kumppanina on kiinalainen yhtiö. BMW avasi aiemmin tänä vuonna vastaavan keskuksen Müncheniin.