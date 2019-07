Asensitko sinä jonkun näistä laajennoksista? Ne saattoivat myydä salasanasi eteenpäin

Julkaisun mukaan laajennokset saattavat kerätä hyvinkin henkilökohtaisia tietoja, kuten nimiä ja salasanoja. Kyseiset kuusi laajennosta on kerännyt yli neljä miljoonaa asennuskertaa, joten tapaus koskettaa melko isoa joukkoa. Muidenkin laajennosten havaittiin keräävän tietoja, mutta niiden asennusmäärät olivat näihin kuuteen verrattuna alhaisia.Washington Post nostaa jutussaan esiin seuraavat Nacho Analyticsille tietoja välittäneet laajennokset: Hover Zoom, SpeakIt!, SuperZoom, SaveFrom.net Helper, FairShare Unlock ja PanelMeasurement. Kaikki kuusi laajennosta on saatavilla Chromelle ja kahdesta on olemassa myös Firefox-versiot. Sekä Mozilla että Google ovat deaktivoineet laajennokset jutun julkaisun jälkeen, joten niiden ei pitäisi enää toimia.Laajennoksia asentaessa kannattaa olla tarkkana. Firefoxille on listattu suositeltuja laajennoksia , joiden tietoturvallisuus on varmistettu erikseen ja niiden asentaminen pitäisi olla turvallista.